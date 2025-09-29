'ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी...', UP के बलरामपुर में सीएम योगी ने उपद्रवियों को दे डाली बड़ी चेतावनी

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सीमावर्ती जिला बलरामपुर 1997 से 2017 तक उपेक्षित रहा, लेकिन पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास को नई रफ्तार दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग प्रदेश में उत्सव और उमंग का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग विकास कार्यों में बाधा बने, तो यही विकास उनके लिए विनाश का कारण साबित होगा और उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।

जिले को विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचाएंगे सीएम योगी ने कहा कि कभी देश के सबसे गरीब जिलों में शुमार बलरामपुर को पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद तक पहुंचाया था। यह धरती मां पाटेश्वरी का पावन धाम और कर्मऋषि नानाजी देशमुख की कर्मभूमि रही है। बलरामपुर स्टेट ने भी रचनात्मक कार्यों की गवाही दी है। आज डबल इंजन की सरकार ने गरीबों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाकर इस जिले को विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है।