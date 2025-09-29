मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 04:16:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 04:16:25 PM (IST)
    'ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी...', UP के बलरामपुर में सीएम योगी ने उपद्रवियों को दे डाली बड़ी चेतावनी
    CM Yogi ने उपद्रवियों को दे डाली बड़ी चेतावनी।

    HighLights

    1. सीएम योगी ने उपद्रवियों को बलरामपुर में दी बड़ी चेतावनी
    2. पहले के दौर में अराजक तत्वों को खुली छूट थी- सीएम योगी
    3. 'उपद्रव फैलाने की कोशिश की, तो सीधे नरक भेजा जाएगा'

    डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सीमावर्ती जिला बलरामपुर 1997 से 2017 तक उपेक्षित रहा, लेकिन पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास को नई रफ्तार दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग प्रदेश में उत्सव और उमंग का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग विकास कार्यों में बाधा बने, तो यही विकास उनके लिए विनाश का कारण साबित होगा और उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।

    जिले को विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचाएंगे

    सीएम योगी ने कहा कि कभी देश के सबसे गरीब जिलों में शुमार बलरामपुर को पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद तक पहुंचाया था। यह धरती मां पाटेश्वरी का पावन धाम और कर्मऋषि नानाजी देशमुख की कर्मभूमि रही है। बलरामपुर स्टेट ने भी रचनात्मक कार्यों की गवाही दी है। आज डबल इंजन की सरकार ने गरीबों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाकर इस जिले को विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है।

    नई सौगातें और परियोजनाएं

    मुख्यमंत्री ने बताया कि बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पचपेड़वा के इमिलिया कोड़र में संग्रहालय का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही देवीपाटन मंडल को एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी मिलेगा।

    विपक्ष पर सीधा हमला

    सपा और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले के दौर में अराजक तत्वों को खुली छूट थी। उस समय आगजनी, बेटियों की अस्मिता पर आघात और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर हमले आम थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर किसी ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, तो उसका रास्ता सीधे नरक की ओर होगा।

    मतांतरण पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने खुद को ‘बाबा’ बताकर लोगों को गुमराह किया था और आज वह जेल की सलाखों के पीछे है। सीएम ने चेतावनी दी कि समाज को ऐसे तत्वों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनके पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो धरती माता भी इसे सहन नहीं कर पाएंगी।

