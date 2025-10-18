यूपी में दीपावली से पहले सस्ती हो गई CNG और PNG, कंपनी का बड़ा फैसला

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आई है। इन शहरों में आगरा और लखनऊ शामिल हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दोनों के दामों में एक रुपये की कटौती की है।

सीएनजी अब 96.75 रुपये प्रति किग्रा और पीएनजी 57.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर मिलेगी। गैस कंपनी का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बरेली में भी सस्ती हुई थी CNG आगरा और लखनऊ से पहले बरेली में सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) ने गुरुवार देर शाम सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) उपभोक्ताओं को सीएनजी की कीमत में 1.50 रुपये प्रति किलो कमी करके दिवाली का तोहफा दिया। रात 12 बजे के बाद पंप पर पहुंचे वाहन चालकों ने नई दर पर सीएनजी भरवाई। नई दर लागू होने के बाद शहर में अब 97 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी उपलब्ध होगी।