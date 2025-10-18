मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी में दीपावली से पहले सस्ती हो गई CNG और PNG, कंपनी का बड़ा फैसला

    CNG-PNG Rate: उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आई है। इन शहरों में आगरा और लखनऊ शामिल है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 03:47:44 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 03:52:20 PM (IST)
    यूपी में दीपावली से पहले सस्ती हो गई CNG और PNG, कंपनी का बड़ा फैसला
    यूपी में दीपावली से पहले सस्ती हो गई CNG और PNG

    लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आई है। इन शहरों में आगरा और लखनऊ शामिल हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दोनों के दामों में एक रुपये की कटौती की है।

    सीएनजी अब 96.75 रुपये प्रति किग्रा और पीएनजी 57.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर मिलेगी। गैस कंपनी का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

    बरेली में भी सस्ती हुई थी CNG

    आगरा और लखनऊ से पहले बरेली में सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) ने गुरुवार देर शाम सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) उपभोक्ताओं को सीएनजी की कीमत में 1.50 रुपये प्रति किलो कमी करके दिवाली का तोहफा दिया। रात 12 बजे के बाद पंप पर पहुंचे वाहन चालकों ने नई दर पर सीएनजी भरवाई। नई दर लागू होने के बाद शहर में अब 97 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी उपलब्ध होगी।


    मेरठ में सीएनजी का रेट

    दीपावली के उपलक्ष्य में गेल गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं व कार मालिकों को गिफ्ट देते हुए दोनों का मूल्य 1.50 रुपये घटा दिया। इस तरह से अब घरेलू पीएनजी 51 रुपये प्रति यूनिट हो गई, वहीं सीएनजी 87.10 रुपये प्रति किग्रा हो गई। औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी में कमी नहीं की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.