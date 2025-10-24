18 साल का सफर सिर्फ 5 महीनों में पूरा कर BSF कांस्टेबल शिवानी ने रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के इतिहास में पहली बार एक महिला कांस्टेबल ने सिर्फ पांच महीनों में पदोन्नति पाकर असंभव को संभव कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के दादरी की रहने वाली बढ़ई की बेटी शिवानी ने 18 साल में मिलने वाले मुकाम को रिकॉर्ड समय में हासिल कर इतिहास रच दिया है।

'आउट ऑफ टर्न' पदोन्नति मिला 21 वर्षीय शिवानी ने जून 2025 में बीएसएफ ज्वाइन किया था और ब्राजील में आयोजित 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप (31 अगस्त से 8 सितंबर 2025) में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के बाद उन्हें “आउट ऑफ टर्न” पदोन्नति देकर हेड कांस्टेबल बनाया गया। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने स्वयं शिवानी को रिबन लगाकर यह सम्मान प्रदान किया।