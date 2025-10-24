मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    18 साल का सफर सिर्फ 5 महीनों में पूरा कर BSF कांस्टेबल शिवानी ने रचा इतिहास

    बीएसएफ की महिला कांस्टेबल शिवानी ने केवल पांच महीनों में पदोन्नति पाकर इतिहास रचा। ब्राजील में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर उन्हें “आउट ऑफ टर्न” प्रमोशन मिला। दादरी की यह बेटी बीएसएफ के इतिहास में इतनी जल्दी प्रमोशन पाने वाली पहली महिला बनीं।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:34:26 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:34:26 AM (IST)
    18 साल का सफर सिर्फ 5 महीनों में पूरा कर BSF कांस्टेबल शिवानी ने रचा इतिहास
    शिवानी ने पांच महीने में हेड कांस्टेबल बन रचा कीर्तिमान

    HighLights

    1. बीएसएफ की कांस्टेबल शिवानी को मात्र पांच महीनों में हेड कांस्टेबल पदोन्नति।
    2. ब्राजील में विश्व वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास।
    3. दादरी की बेटी बनी बीएसएफ की सबसे तेज प्रमोट होने वाली महिला जवान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के इतिहास में पहली बार एक महिला कांस्टेबल ने सिर्फ पांच महीनों में पदोन्नति पाकर असंभव को संभव कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के दादरी की रहने वाली बढ़ई की बेटी शिवानी ने 18 साल में मिलने वाले मुकाम को रिकॉर्ड समय में हासिल कर इतिहास रच दिया है।

    'आउट ऑफ टर्न' पदोन्नति मिला

    21 वर्षीय शिवानी ने जून 2025 में बीएसएफ ज्वाइन किया था और ब्राजील में आयोजित 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप (31 अगस्त से 8 सितंबर 2025) में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के बाद उन्हें “आउट ऑफ टर्न” पदोन्नति देकर हेड कांस्टेबल बनाया गया। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने स्वयं शिवानी को रिबन लगाकर यह सम्मान प्रदान किया।


    अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर समय से पहले प्रमोशन

    चौधरी ने कहा कि शिवानी का प्रदर्शन असाधारण रहा है और यह मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। उन्होंने बताया कि यह न केवल शिवानी के लिए बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का विषय है। बीएसएफ ने लगातार दूसरे वर्ष किसी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर समय से पहले प्रमोशन दिया है। इससे पहले जुलाई 2025 में कांस्टेबल अनुज को भी ऐसी ही सम्मानजनक पदोन्नति मिली थी।

    शिवानी ने कहा कि वह प्रतिदिन चार घंटे अभ्यास करती हैं और उनका अगला लक्ष्य विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने कहा, “मैं अपने देश और बीएसएफ का नाम ऊंचा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हूं।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.