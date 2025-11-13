Delhi Blast Case: SN मेडिकल कॉलेज से ATS ने खंगाले संदिग्ध आतंकी डॉ. परवेज के कई रिकॉर्ड, कम बोलता और अकेले नमाज पढ़ने जाता था

डिजिटल डेस्क: दिल्ली बम धमाके में गिरफ्तार लखनऊ की डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बुधवार शाम को आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर परवेज से संबंधित सभी रिकॉर्ड खंगाले। कॉलेज प्रशासन पहले से ही सतर्क था और उसने परवेज के दस्तावेजों को एकत्र कर लिया था।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2012 में परवेज ने स्टेट पीजी एंट्रेंस टेस्ट में 32वीं रैंक हासिल कर 21 मई 2012 को एसएन मेडिकल कॉलेज में MD (मेडिसिन) में प्रवेश लिया था। उसे कॉलेज के सीनियर बॉयज़ हॉस्टल के प्रथम तल पर कमरा आवंटित किया गया था। उस समय कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसके गर्ग और मेडिसिन विभाग के नए विभागाध्यक्ष डॉ. पीके माहेश्वरी थे, जिन्होंने अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया।

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, पढ़ाई के दौरान डॉ. परवेज अंसारी का स्वभाव शांत और अंतर्मुखी था। वह क्लास में बहुत कम बोलता था और हॉस्टल परिसर में स्थित मस्जिद में अकेले ही नमाज पढ़ने जाता था। उसके सहपाठी बताते हैं कि वह सामाजिक गतिविधियों से दूर रहता था और केवल पढ़ाई व नमाज तक सीमित था। पढ़ाई के दौरान डॉ. परवेज ने डॉ. अश्वनी निगम के निर्देशन में अपना शोध पत्र तैयार किया। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि वह सामान्य छात्र था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह उच्च स्तरीय शोध कार्य प्रस्तुत करेगा। लेकिन उसने निर्धारित समय पर शोध पत्र जमा किए और उनका स्तर उत्कृष्ट पाया गया। बताया गया कि इस कार्य में उसकी बहन डॉ. शाहीन, जो उस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं, ने उसे सहायता दी थी। दोनों भाई-बहन रोजाना फोन पर संपर्क में रहते थे।