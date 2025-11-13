Delhi Blast Case: SN मेडिकल कॉलेज से ATS ने खंगाले संदिग्ध आतंकी डॉ. परवेज के कई रिकॉर्ड, कम बोलता और अकेले नमाज पढ़ने जाता था

डिजिटल डेस्क: दिल्ली बम धमाके में गिरफ्तार लखनऊ की डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बुधवार शाम को आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर परवेज से संबंधित सभी रिकॉर्ड खंगाले। कॉलेज प्रशासन पहले से ही सतर्क था और उसने परवेज के दस्तावेजों को एकत्र कर लिया था।
सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2012 में परवेज ने स्टेट पीजी एंट्रेंस टेस्ट में 32वीं रैंक हासिल कर 21 मई 2012 को एसएन मेडिकल कॉलेज में MD (मेडिसिन) में प्रवेश लिया था। उसे कॉलेज के सीनियर बॉयज़ हॉस्टल के प्रथम तल पर कमरा आवंटित किया गया था। उस समय कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसके गर्ग और मेडिसिन विभाग के नए विभागाध्यक्ष डॉ. पीके माहेश्वरी थे, जिन्होंने अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया।
कॉलेज प्रशासन के अनुसार, पढ़ाई के दौरान डॉ. परवेज अंसारी का स्वभाव शांत और अंतर्मुखी था। वह क्लास में बहुत कम बोलता था और हॉस्टल परिसर में स्थित मस्जिद में अकेले ही नमाज पढ़ने जाता था। उसके सहपाठी बताते हैं कि वह सामाजिक गतिविधियों से दूर रहता था और केवल पढ़ाई व नमाज तक सीमित था।
पढ़ाई के दौरान डॉ. परवेज ने डॉ. अश्वनी निगम के निर्देशन में अपना शोध पत्र तैयार किया। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि वह सामान्य छात्र था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह उच्च स्तरीय शोध कार्य प्रस्तुत करेगा। लेकिन उसने निर्धारित समय पर शोध पत्र जमा किए और उनका स्तर उत्कृष्ट पाया गया। बताया गया कि इस कार्य में उसकी बहन डॉ. शाहीन, जो उस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं, ने उसे सहायता दी थी। दोनों भाई-बहन रोजाना फोन पर संपर्क में रहते थे।
वर्ष 2015 में उसने एमडी की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ। हालांकि, छह माह बाद ही उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 2016 में हॉस्टल खाली कर दिया। इसके बाद से उसके बारे में कॉलेज को कोई जानकारी नहीं थी।
डॉ. परवेज की पढ़ाई के दौरान ली गई उसके दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे कॉलेज प्रशासन में हलचल मच गई। जब दिल्ली धमाके में उसकी बहन डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी की खबर आई, तो प्रशासन ने तुरंत डॉ. परवेज से संबंधित सभी रिकॉर्ड इकट्ठा कर सुरक्षित रख लिए।
बुधवार को शाम के समय एटीएस टीम एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची और प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता से मुलाकात कर दस्तावेजों की जांच की। कॉलेज प्रशासन ने डॉ. परवेज के सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र, उपस्थिति रजिस्टर, शोध पत्र और अन्य दस्तावेज सील कर प्राचार्य कार्यालय में जमा कर दिए हैं।
माना जा रहा है कि गुरुवार को अन्य जांच एजेंसियां भी कॉलेज पहुंच सकती हैं और परवेज के शैक्षणिक व व्यक्तिगत रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकती हैं। फिलहाल कॉलेज प्रशासन किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बच रहा है।
डॉ. परवेज अंसारी से जुड़ी जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम साबित हो सकती हैं क्योंकि उसका व्यवहार और जीवनशैली सामान्य छात्रों से काफी भिन्न बताई जा रही है। अब जांच एजेंसियों की नजरें यह जानने पर हैं कि क्या उसकी गतिविधियों का कोई सीधा या परोक्ष संबंध दिल्ली धमाके से है।
