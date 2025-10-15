योगी सरकार का Diwali तोहफा: बोनस के बाद डीए बढ़ाने की तैयारी; इस तारीख तक हो सकता है ऐलान

एजेंसी, लखनऊ। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर होगा। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे। सीएम की घोषणा के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।
किन्हें मिलेगा बोनस
यह लाभ उन सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600–1,51,100 रुपये) तक और ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है। इसके अलावा यह सुविधा राज्य विभागों के कार्यप्रभारित, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत कर्मचारियों को भी दी जाएगी।
डीए बढ़ाने की तैयारी
राज्य सरकार जल्द ही 16 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इससे राज्यकर्मियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार अगले एक हफ्ते के भीतर घोषणा संभव है। नए दर से डीए का लाभ 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। माना जा रहा है कि नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा। जुलाई से सितंबर तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते और बचत पत्रों के जरिए दिया जाएगा।
डीए वृद्धि का फायदा 12 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा क्योंकि उनके महंगाई राहत भत्ते की दर भी 3% बढ़ा दी जाएगी।
