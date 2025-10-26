आगरा एक्सप्रेस-वे पर धूं-धूं कर जल उठी डबल डेकर बस, 39 यात्री थे सवार; सभी को सुरक्षित निकाला

डिजिटल डेस्क: दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गोंडा जा रही यात्री बस में रविवार तड़के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अचानक आग लग गई। हादसे में डबल डेकर बस धूं-धूं कर जल उठी। गनिमत यह रही की समय रहते ड्राइवर को आग की जानकारी हो गई। उसने सभी यात्रियों को बस ने नीचे उतार दिया। बस में 39 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित थे।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से गोंडा जा रही बस में आगरा एक्सप्रेस-वे पर रेवरी टोल प्लाजा के करीब अचानक आग लग गई। आग बस के टायर में लगी। आस-पास के चाय दुकान वालों ने बस के ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। बस ड्राइवर ने आनन-फानन में आग की जांच की और सभी सवारियों को नीचे उतारा गया।