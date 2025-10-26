मेरी खबरें
    आगरा एक्सप्रेस-वे पर धूं-धूं कर जल उठी डबल डेकर बस, 39 यात्री थे सवार; सभी को सुरक्षित निकाला

    लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर रेवरी टोल प्लाजा के पास एक डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। बस में उस समय 39 यात्री सवार थे। ड्राइवर से सभी सवारियों को समय रहते नीचे उतार दिया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। 50 मिनट बाद पहुंची फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 10:47:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 10:49:02 AM (IST)
    HighLights

    1. आगरा एक्सप्रेस-वे पर बस में लगी आग
    2. बस में सवार सभी 39 यात्री सुरक्षित निकले
    3. 3 फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने आग बुझाई

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गोंडा जा रही यात्री बस में रविवार तड़के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अचानक आग लग गई। हादसे में डबल डेकर बस धूं-धूं कर जल उठी। गनिमत यह रही की समय रहते ड्राइवर को आग की जानकारी हो गई। उसने सभी यात्रियों को बस ने नीचे उतार दिया। बस में 39 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित थे।

    जानकारी के अनुसार, दिल्ली से गोंडा जा रही बस में आगरा एक्सप्रेस-वे पर रेवरी टोल प्लाजा के करीब अचानक आग लग गई। आग बस के टायर में लगी। आस-पास के चाय दुकान वालों ने बस के ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। बस ड्राइवर ने आनन-फानन में आग की जांच की और सभी सवारियों को नीचे उतारा गया।


    बस ड्राइवर जलते हुए बस को चलाकर टोल प्लाजा की ओर गया, लेकिन वहां आग बुझाने की व्यवस्था नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने फायर बिग्रेड को फोन किया और मौके पर पहुंची। फायर बिग्रेड के पहुंचने तक बस धूं-धूं तक जलने लगी। मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    टोल प्लाजा पर नहीं मिला आग बुझाने का साधन

    घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि एक डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से आ रही थी। टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर दूर बस के पिछले पहिए में आग लग गई। बस ड्राइवर ने सूचना मिलते ही बस के सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया। इसके बाद वह बस लेकर टोल प्लाजा की ओर पहुंचा, लेकिन वहां फायर बिग्रेड की कोई गाड़ी नहीं थी।

    50 मिनट बाद पहुंची फायर बिग्रेड की गाड़ियां

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के 50 मिनट बाद फायर बिग्रेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे के बाद बस की आग पर काबू पाया जा सका। पुलिसकर्मी ने बताया कि बस के चालक समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस के सभी यात्रियों को दूसरी गाड़ी से रवाना कर दिया गया है। साथ ही आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

