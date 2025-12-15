मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैं मोटा हूं इसलिए शादी टूटी...', दूल्हे ने दी सफाई; दुल्हन पक्ष का आरोप- फेरों से पहले मांगा ₹20 लाख कैश

    कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात युगवीणा लाइब्रेरी से लौटी एक बरात अब चर्चा का विषय बन गई है। फेरों से पहले शुरू हुए विवाद के बाद दुल्हन पक्ष ने दहेज मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए दूल्हा और उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूल्हे ने शादी टूटने की वजह दहेज नहीं बल्कि अपने बढ़े हुए वजन को लेकर की गई बॉडी शेमिंग को बताया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 02:59:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 02:59:18 PM (IST)
    'मैं मोटा हूं इसलिए शादी टूटी...', दूल्हे ने दी सफाई; दुल्हन पक्ष का आरोप- फेरों से पहले मांगा ₹20 लाख कैश
    दूल्‍हा ऋषभ सक्सेना और दुल्‍हन की फोटो

    HighLights

    1. दुल्हन पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगाया
    2. दूल्हे ने बॉडी शेमिंग को वजह बताया
    3. ₹20 लाख और ब्रीजा कार की मांग का आरोप

    डिजिटल डेस्क: कैंट थाना क्षेत्र में युगवीणा लाइब्रेरी से लौटी एक बरात का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। दुल्हन पक्ष ने दूल्हा समेत चार नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूल्हे ऋषभ सक्सेना का कहना है कि दुल्हन पक्ष ने उनके अधिक वजन को लेकर बॉडी शेमिंग की और इसी कारण शादी से इनकार कर दिया।

    दुल्हन पक्ष की ओर से कैंट थाने में प्रेमनगर निवासी दूल्हा ऋषभ, उसके पिता रामौतार, मां और भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रीजा कार की मांग की। उनका कहना है कि दूल्हा पक्ष ने साफ कहा कि मांग पूरी न होने पर वे फेरे नहीं करेंगे।


    दहेज की कोई मांग नहीं की- दूल्हा

    दुल्हन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद बरात को वापस भेज दिया गया। मामले की शिकायत कैंट थाने में दर्ज करा दी गई है।

    दूसरी ओर, दूल्हा ऋषभ सक्सेना का कहना है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई। उनका आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने उनके बढ़े हुए वजन को लेकर उनका मजाक उड़ाया और इसी वजह से रिश्ता तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ऋषभ का वजन एक क्विंटल से अधिक है।

    क्या था पूरा मामला?

    शुक्रवार रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती निवासी ऋषभ सक्सेना बारात लेकर युगवीणा लाइब्रेरी पहुंचे थे। रात करीब दो बजे दोनों पक्षों के मेहमान विवाह स्थल पर मौजूद थे। इसी दौरान दूल्हा बग्गी पर बैठा था और उसे झपकी आ गई। बाद में उसने पानी पिया, जिससे दुल्हन पक्ष को शक हुआ कि दूल्हा नशे में है।

    इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। ऋषभ का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसके साथ-साथ उसके पिता, मां और बहन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। ऋषभ का कहना है कि उसने किसी प्रकार का नशा नहीं किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.