मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश पर दिख रहा लौटते मानसून का असर, अगले 3 दिनों तक लखनऊ सहित इन जिलों में होगी बारिश

    उत्तर प्रदेश में लौटते मानसून की बारिश के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूर्वांचल, मध्यांचल और लखनऊ सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्नदाब के कारण यह स्थिति बन रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 09:20:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 09:22:01 AM (IST)
    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश पर दिख रहा लौटते मानसून का असर, अगले 3 दिनों तक लखनऊ सहित इन जिलों में होगी बारिश
    अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: लौटते मानसून का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के इलाके में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया।

    मौसम विभाग की माने तो बुधवार को राजधानी लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पर्वांचल सहित अन्य इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 5 अक्टूबर तक प्रदेश से मानूसन की बिदाई हो सकती है।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार से शुक्रवार तक प्रदेश के अवध, पूर्वांचल और मध्यांचल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। साथ ही पूरे इलाके में गरज-चमक वाला मौसम बना रहेगा।

    बता दें कि तेज धूप के कारण पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था, जिसकारण तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, ऐसे में बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सोमवार के बाद से हो रही बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

    यह भी पढ़ें- CG Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी, 4 अक्टूबर तक प्रदेश के इन इलाकों में होगी बारिश

    मौसम विभाग की माने तो, बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दाब का क्षेत्र बना गया है। जिसका असर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्यांचल पर पड़ेगा। अलगे तीन दिनों तक पूर्वांचल और मध्यांचल के क्षेत्र में बारिश की संभावना है। जिससे गुरुवार और शुक्रवार को इन इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

    प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और आसपास के इलाकों में चार और पांच अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जतायी जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.