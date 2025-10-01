UP Weather Update: उत्तर प्रदेश पर दिख रहा लौटते मानसून का असर, अगले 3 दिनों तक लखनऊ सहित इन जिलों में होगी बारिश

डिजिटल डेस्क, इंदौर: लौटते मानसून का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के इलाके में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया।
मौसम विभाग की माने तो बुधवार को राजधानी लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पर्वांचल सहित अन्य इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 5 अक्टूबर तक प्रदेश से मानूसन की बिदाई हो सकती है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार से शुक्रवार तक प्रदेश के अवध, पूर्वांचल और मध्यांचल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। साथ ही पूरे इलाके में गरज-चमक वाला मौसम बना रहेगा।
बता दें कि तेज धूप के कारण पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था, जिसकारण तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, ऐसे में बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सोमवार के बाद से हो रही बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
मौसम विभाग की माने तो, बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दाब का क्षेत्र बना गया है। जिसका असर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्यांचल पर पड़ेगा। अलगे तीन दिनों तक पूर्वांचल और मध्यांचल के क्षेत्र में बारिश की संभावना है। जिससे गुरुवार और शुक्रवार को इन इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और आसपास के इलाकों में चार और पांच अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जतायी जा रही है।