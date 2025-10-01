UP Weather Update: उत्तर प्रदेश पर दिख रहा लौटते मानसून का असर, अगले 3 दिनों तक लखनऊ सहित इन जिलों में होगी बारिश

डिजिटल डेस्क, इंदौर: लौटते मानसून का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास के इलाके में हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया।

मौसम विभाग की माने तो बुधवार को राजधानी लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पर्वांचल सहित अन्य इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 5 अक्टूबर तक प्रदेश से मानूसन की बिदाई हो सकती है।