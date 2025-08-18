Fatehpur Tomb Dispute: जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी गई, अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल

एजेंसी,लखनऊ। फतेहपुर में 11 अगस्त को विवादित मकबरे को लेकर भड़के उपद्रव की जांच रिपोर्ट प्रयागराज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और आइजी रेंज अजय मिश्रा ने डीजीपी मुख्यालय को सौंप दी है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद इसे शासन और गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

करीब 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में हिंदूवादी संगठनों, स्थानीय नेताओं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। शासन ने बीते सप्ताह हुए इस बवाल की जांच की जिम्मेदारी प्रयागराज मंडलायुक्त और आइजी रेंज को दी थी, जिसमें सभी पक्षों और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।

डीजीपी मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार गाटा संख्या 753 पर स्थित मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी इसका मालिकाना हक दर्ज है। वहीं गाटा संख्या 1,159 के छठे नंबर पर ठाकुर जी विराजमान मंदिर दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पिछली सरकारों ने विवाद से जुड़े अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील करने का प्रयास नहीं किया।

जांच में क्या निकला

जांच में यह भी सामने आया है कि 11 अगस्त को पुलिस ने समय रहते भीड़ को मकबरे तक पहुंचने से नहीं रोका। विवाद की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर तनाव कम करने का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, बवाल भड़कने के काफी देर बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब डीजीपी मुख्यालय इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करेगा।