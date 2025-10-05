मेरी खबरें
    कस्टडी से भागा दो करोड़ की लूट का सरगना, हथकड़ी सहित मास्टरमाइंड पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार

    UP Crime: फिरोजाबाद में दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड नरेश पुलिस कस्टडी से हथकड़ी समेत भाग गया। पुलिस उसे बरामदगी के लिए घुनपई ले गई थी, जहां उसने शौच का बहाना बनाकर भागने की चाल चली। इस घटना के बाद जिले में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 05:22:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 05:22:48 PM (IST)
    दो करोड़ की लूट का सरगना नरेश का फाइल फोटो, जांच करती पुलिस।

    HighLights

    1. हथकड़ी पहनकर पुलिस को चकमा दिया।
    2. लूट का सरगना नरेश UP पुलिस से फरार।
    3. झाड़ियों में शौच का बहाना बनाकर भागा।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: फिरोजाबाद जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड नरेश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। नरेश को उसके पांच साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को उनसे एक करोड़ रुपये की बरामदगी भी हुई थी। लेकिन रविवार को जब पुलिस उसे बरामदगी के लिए लेकर गई, तब वह शौच का बहाना बनाकर हथकड़ी समेत भाग निकला।

    अलीगढ़ का रहने वाला है नरेश

    नरेश उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना खैर के अंतर्गत गांव अरनी का निवासी है। पुलिस ने उसे शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। रविवार दोपहर लगभग 1 बजे पुलिस उसे रकम की बरामदगी के लिए मक्खनपुर के गांव घुनपई के पास सर्विस रोड पर ले गई। नरेश ने पुलिस को बताया था कि उसने झाड़ियों में रुपयों से भरा बैग छिपाया है।

    शौच के बहाने बनाया चौंकाने वाला प्लान

    जब पुलिस उसे बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, तब उसने शौच लगने की बात कही। पुलिस ने उसे गांव खेड़ा गणेशपुर के पास सड़क किनारे उतार दिया। उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी थी। वह झाड़ियों की ओर शौच के बहाने गया और काफी देर तक नहीं लौटा। जब पुलिसकर्मी उसे देखने गए, तो वह वहां नहीं मिला।

    पुलिस महकमे में मची खलबली

    इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

    लूट की थी ये वारदात

    30 सितंबर की सुबह कानपुर-आगरा हाईवे पर स्थित मक्खनपुर के पास एक कार को ओवरटेक कर हथियारबंद बदमाशों ने दो करोड़ रुपये लूट लिए थे। यह रकम गुजरात की जीके कंपनी की थी, जो कैश ट्रांजेक्शन का कार्य करती है। कार चालक और कर्मचारी पैसे लेकर आगरा ऑफिस जा रहे थे। तभी बदमाशों ने कार रोककर चालक को अगवा कर लिया और रकम लूट कर फरार हो गए।

    पुलिस ने की थी गिरफ्तारी

    इस घटना के खुलासे के लिए एसएसपी सौरभ दीक्षित ने छह टीमें लगाईं। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दो संदिग्ध कारों की जानकारी मिली। ट्रेसिंग के बाद पुलिस दिल्ली पहुंची और फिर एक-एक कर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पायनियर पुल के पास से मास्टरमाइंड नरेश सहित छह बदमाश गिरफ्तार हुए थे।

