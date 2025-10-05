कस्टडी से भागा दो करोड़ की लूट का सरगना, हथकड़ी सहित मास्टरमाइंड पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: फिरोजाबाद जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड नरेश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। नरेश को उसके पांच साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को उनसे एक करोड़ रुपये की बरामदगी भी हुई थी। लेकिन रविवार को जब पुलिस उसे बरामदगी के लिए लेकर गई, तब वह शौच का बहाना बनाकर हथकड़ी समेत भाग निकला।

अलीगढ़ का रहने वाला है नरेश नरेश उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना खैर के अंतर्गत गांव अरनी का निवासी है। पुलिस ने उसे शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। रविवार दोपहर लगभग 1 बजे पुलिस उसे रकम की बरामदगी के लिए मक्खनपुर के गांव घुनपई के पास सर्विस रोड पर ले गई। नरेश ने पुलिस को बताया था कि उसने झाड़ियों में रुपयों से भरा बैग छिपाया है।