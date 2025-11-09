Ration Card धारकों के लिए बड़ी खबर! UP में नवंबर का मुफ्त राशन इस तारीख तक मिलेगा, QR कोड से होगा वितरण सत्यापन

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर माह का मुफ्त राशन वितरण 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में सभी जनपदों के अधिकारियों और विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानों पर ई-पास मशीनों और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन प्रणाली का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

राज्य में नि:शुल्क राशन योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन प्रदान किया जाता है। विभाग ने निर्देश दिया है कि राशन दुकानदार अपने ई-पास उपकरणों को सुचारु रखें, नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करें और भीड़ प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करें, ताकि वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।