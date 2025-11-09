मेरी खबरें
    Ration Card धारकों के लिए बड़ी खबर! UP में नवंबर का मुफ्त राशन इस तारीख तक मिलेगा, QR कोड से होगा वितरण सत्यापन

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए नवंबर माह का मुफ्त राशन वितरण शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो और अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने ई-पास मशीनों और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर पारदर्शी वितरण की दिशा में कदम बढ़ाया है।

    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 02:09:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 02:09:26 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर माह का मुफ्त राशन वितरण 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में सभी जनपदों के अधिकारियों और विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानों पर ई-पास मशीनों और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन प्रणाली का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

    राज्य में नि:शुल्क राशन योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन प्रदान किया जाता है। विभाग ने निर्देश दिया है कि राशन दुकानदार अपने ई-पास उपकरणों को सुचारु रखें, नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करें और भीड़ प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करें, ताकि वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।


    नवंबर माह का वितरण शनिवार से आरंभ हो चुका है और यह 25 नवंबर तक लगातार चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने पहले ही गोदामों से सभी दुकानों तक आवश्यक राशन की आपूर्ति पूरी कर दी है, ताकि किसी भी क्षेत्र में वितरण में देरी न हो।

    विभाग के अनुसार, ई-पास मशीनों के माध्यम से वितरण करने से पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे अपात्र व्यक्तियों को राशन मिलने की संभावना समाप्त होगी। क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए प्रत्येक लाभार्थी की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित की जाएगी।

    राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थी निर्धारित तिथि के भीतर अपना मुफ्त राशन प्राप्त कर लें। खाद्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे 25 नवंबर से पहले अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान से राशन अवश्य प्राप्त करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

