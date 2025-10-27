हिंदू छात्र को पिस्टल की बट से पीटा और कलमा पढ़ने का दबाव... अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में एक गंभीर घटना ने कैंपस के माहौल को हिला दिया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने एक हिंदू छात्र को पिस्टल की बट से पीटा और उस पर जबरन कलमा पढ़ने का दबाव बनाया। पीड़ित छात्र ने इस घटना की शिकायत प्रॉक्टर कार्यालय में दर्ज कराई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद छात्रों के बीच आपसी तनाव और एक लड़की से जुड़ी बातचीत को लेकर हुआ बताया जा रहा है।

दोस्त से मिलने गया था अल्लामा इकबाल हॉल घटना रविवार शाम की है जब सिविल लाइन क्षेत्र के पुरानी चुंगी निवासी प्रशांत राठी, जो एएमयू के राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी हाईस्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र है, अपने मित्र उजैफा से मिलने अल्लामा इकबाल हॉल गया था। प्रशांत ने बताया कि शाम करीब छह बजे वह हॉल परिसर में पहुंचा, तभी मिंटो सर्किल के छात्र अरमान के साथ यूनिवर्सिटी के ही अन्य छात्र सैफुल्लाह, दानिश और उनके साथियों ने उसे घेर लिया।