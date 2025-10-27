मेरी खबरें
    हिंदू छात्र को पिस्टल की बट से पीटा और कलमा पढ़ने का दबाव... अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में एक हिंदू छात्र के साथ हिंसक घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने पिस्टल की बट से छात्र को पीटा और उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। पीड़ित ने प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 03:59:40 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 04:07:55 PM (IST)
    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल (File Photo)

    HighLights

    1. AMU में हिंदू छात्र पर हमला, कलमा पढ़ने दबाव।
    2. पिस्टल की बट से छात्र के सिर पर किया वार।
    3. छात्र संगठनों ने विरोध जताया, कार्रवाई की मांग।

    डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में एक गंभीर घटना ने कैंपस के माहौल को हिला दिया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने एक हिंदू छात्र को पिस्टल की बट से पीटा और उस पर जबरन कलमा पढ़ने का दबाव बनाया। पीड़ित छात्र ने इस घटना की शिकायत प्रॉक्टर कार्यालय में दर्ज कराई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद छात्रों के बीच आपसी तनाव और एक लड़की से जुड़ी बातचीत को लेकर हुआ बताया जा रहा है।

    दोस्त से मिलने गया था अल्लामा इकबाल हॉल

    घटना रविवार शाम की है जब सिविल लाइन क्षेत्र के पुरानी चुंगी निवासी प्रशांत राठी, जो एएमयू के राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी हाईस्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र है, अपने मित्र उजैफा से मिलने अल्लामा इकबाल हॉल गया था। प्रशांत ने बताया कि शाम करीब छह बजे वह हॉल परिसर में पहुंचा, तभी मिंटो सर्किल के छात्र अरमान के साथ यूनिवर्सिटी के ही अन्य छात्र सैफुल्लाह, दानिश और उनके साथियों ने उसे घेर लिया।


    प्रशांत के अनुसार, अरमान के हाथ में पिस्टल थी, जिससे उसने उसके सिर पर हमला किया। बाकी छात्रों ने भी उसकी पिटाई की और उस पर कलमा पढ़ने का दबाव बनाया। हमले के बाद शोर-शराबा सुनकर आसपास के छात्र और सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे, तब हमलावर धमकी देकर वहां से फरार हो गए।

    घायल छात्र ने कराई मेडिकल जांच

    घायल छात्र को यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। उपचार के बाद रात करीब 11 बजे प्रशांत ने प्रॉक्टर कार्यालय पहुंचकर पांच से छह हमलावरों के खिलाफ लिखित तहरीर दी। उसने यह भी बताया कि उसका हमलावरों से पहले कोई विवाद नहीं था।

    प्रॉक्टर प्रो. एम. वसीम अली ने कहा कि छात्र की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस ने जांच शुरू की

    इंस्पेक्टर सिविल लाइन पंकज मिश्रा ने बताया कि उन्हें छात्र की पिटाई की सूचना मिली थी। छात्र के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी, हालांकि कलमा पढ़ने के दबाव की बात की जानकारी उन्हें नहीं है।

    विरोध और कार्रवाई की मांग

    घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के संयोजक जय यादव ने कहा कि एएमयू में हिंदू छात्रों के साथ इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।

    वहीं भाजयुमो के अमित गोस्वामी ने कहा कि कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालना और छात्र को पीटना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय या वर्ग से हों।

