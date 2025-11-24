Indian Railway News: झांसी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कैंसिल, 26 नवंबर से बदलेंगे रूट

डिजिटल डेस्क: झांसी रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते यात्रियों को अगले कुछ महीनों तक बड़ी असुविधा झेलनी पड़ेगी। प्लेटफार्म नंबर तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत होने के कारण 25 नवंबर से झांसी एक्सप्रेस सहित कुल 22 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह मरम्मत कार्य लंबे समय से लंबित था, जिसके कारण अब ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित किया जा रहा है।

रेलवे ने बताया कि यदि यात्री 25 नवंबर के बाद झांसी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें अपनी ट्रेनें अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सेवाएँ प्रभावित होंगी। रद्द की गई ट्रेनों में आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस, झांसी-इटावा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ शामिल हैं, जो 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बंद रहेंगी। वहीं, झांसी-आगरा एक्सप्रेस और इटावा-झांसी एक्सप्रेस 26 नवंबर से 9 जनवरी 2026 तक रद्द रहेंगी।