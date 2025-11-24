मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railway News: झांसी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कैंसिल, 26 नवंबर से बदलेंगे रूट

    Indian Railway News: उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर के मरम्मत कार्य के चलते 25 नवंबर से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। प्लेटफार्म तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत के कारण झांसी एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 02:51:16 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 02:57:26 PM (IST)
    Indian Railway News: झांसी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कैंसिल, 26 नवंबर से बदलेंगे रूट
    Indian Railway News: झांसी स्टेशन मरम्मत से 22 ट्रेनें रद्द।

    HighLights

    1. 28 ट्रेनों के मार्ग में बड़े बदलाव।
    2. दो ट्रेनें देरी से संचालित होंगी।
    3. अधिकतर रद्द ट्रेनें 9 जनवरी 2026 तक।

    डिजिटल डेस्क: झांसी रेलवे स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते यात्रियों को अगले कुछ महीनों तक बड़ी असुविधा झेलनी पड़ेगी। प्लेटफार्म नंबर तीन और सात के वाशबेल एप्रन की मरम्मत होने के कारण 25 नवंबर से झांसी एक्सप्रेस सहित कुल 22 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह मरम्मत कार्य लंबे समय से लंबित था, जिसके कारण अब ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित किया जा रहा है।

    रेलवे ने बताया कि यदि यात्री 25 नवंबर के बाद झांसी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें अपनी ट्रेनें अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में सेवाएँ प्रभावित होंगी। रद्द की गई ट्रेनों में आगरा कैंट-झांसी एक्सप्रेस, झांसी-इटावा एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ शामिल हैं, जो 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बंद रहेंगी। वहीं, झांसी-आगरा एक्सप्रेस और इटावा-झांसी एक्सप्रेस 26 नवंबर से 9 जनवरी 2026 तक रद्द रहेंगी।


    इसके अतिरिक्त, 26 नवंबर से उदयपुर इंटरसिटी अपने निर्धारित मार्ग के बजाय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन होकर चलाई जाएगी। यह बदलाव यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत अवधि में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।

    मरम्मत कार्य के दौरान केवल ट्रेनों को रद्द ही नहीं किया गया है, बल्कि 28 ट्रेनों के मार्ग में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन ट्रेनों में हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, कालका-साईंनगर एक्सप्रेस, चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस, बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस समेत कई लंबी दूरी की सेवाएँ शामिल हैं। मार्ग परिवर्तन के कारण इन ट्रेनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा, जिससे यात्रियों को समय में थोड़ा अधिक लग सकता है।

    रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि दो ट्रेनें देरी से चलाई जाएंगी, ताकि ट्रैफिक प्रबंधन सुचारू रहे। अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत अभियान 9 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा, इसलिए अधिकांश रद्द ट्रेनें इसी अवधि तक प्रभावित रहेंगी।

    यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रेलवे की आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। रेलवे का कहना है कि यह कार्य स्टेशन की संरचनात्मक सुरक्षा और भविष्य में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है।

    यह भी पढ़ें- देशभर में कड़ाके की सर्दी के साथ इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.