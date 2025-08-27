मेरी खबरें
    IPS Transfer Posting: यूपी में एक बार फिर से हुआ IPS अधिकारियों का तबादला, जानें कौन कहां हुआ तैनात

    IPS Transfer Posting: यूपी के पुलिस महकमे में एक बार फिर से फेरबदल हुआ है, जहां पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए जानते है किन अधिकारियों का तबादला कहां किया गया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 02:41:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 02:45:16 PM (IST)
    IPS Transfer Posting: यूपी में एक बार फिर से हुआ IPS अधिकारियों का तबादला, जानें कौन कहां हुआ तैनात
    यूपी में एक बार फिर से हुआ IPS अधिकारियों का तबादला

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश में फिर से आईपीएस अधिकारियों का तबादला
    2. विजय सिंह मीना को पीटीसी सीतापुर भेजा गया
    3. मेरठ के पुलिस उपमहानिरीक्षक बने कल्पना सक्सेना

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पुल‍िस व‍िभाग में एक बार फिर से कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मंगलवार को पांच अधिकारियों का तबादला हुआ था और अब योगी सरकार ने चार आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। लखनऊ में नए अधिकारियों की नियुक्ति से शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के और बेहतर बनाने की उम्मीद है।

    ट्रांसफर लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल?

    बुधवार को जारी हुई ट्रांसफर सूची के मुताबिक, 1996 बैच के IPS अफसर विजय सिंह मीना को अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी सीतापुर भेजा गया है। इससे पहले वे गाजियाबाद में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही 2006 बैच के IPS अफसर आकाश कुलहरि को पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र बनाया गया है।

    इससे पहले वे लखनऊ में पुलिस महानिरक्षक, लोक शिकायत और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात थे। उनके अलावा 2009 बैच के अधिकारी केशव कुमार चौधरी को गाजियाबाद कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर नई तैनाती दी गई है। इस लिस्ट में चौथा नाम 2010 बैच की IPS कल्पना सक्सेना का है, जिन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ बनाया गया है। इससे पहले वे गाजियाबाद में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं।

    यह भी पढ़ें- IPS Transfer Posting: यूपी के पांच IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

    मंगलवार को किन-किन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर?

    आपको बता दें कि मंगलवार को जो तबादले हुए थे, उस लिस्ट में आईपीएस एमके बशाल, जय नारायन सिंह, प्रशांत कुमार द्वितीय, उपेंद्र अग्रवाल और सतेंद्र कुमार के नाम शामिल था। सरकार का मानना है कि यह बदलाव पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता और तेज निर्णय क्षमता सुनिश्चित करेगा।

