मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मोबाइल पर Free Fire खेल रहा था 14 साल का विवेक, अचानक हुआ बेहोश फिर मौत

    इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाया हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 05:55:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 05:55:27 AM (IST)
    मोबाइल पर Free Fire खेल रहा था 14 साल का विवेक, अचानक हुआ बेहोश फिर मौत
    मोबाइल पर Free Fire खेल रहा था 14 साल का विवेक

    एजेंसी, लखनऊ। इंदिरा नगर के शिवाजीपुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाया हैं।

    फ्री फायर गेम का आदी था विवेक

    सीतापुर के नीमसार स्थित ठाकुरनगर निवासी 13 वर्षीय विवेक शिवाजीपुरम में मां और तीन बहनों के साथ रहता था। बहन अंजू ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था। दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान कुछ पूछने या कोई काम कहने पर बिगड़ जाता था। कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था।


    मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं

    बुधवार शाम चार बजे वह गेम खेल रहा था तभी बेड पर लेट गया। काफी देर तक नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देख आनन-फानन परिवारजन उसे लेकर लोहिया संस्थान पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी के मुताबिक मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।

    गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा

    पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेगा। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। टीम ने जांच की, लेकिन संस्थान में पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। किशोर के शव को फिलहाल लोहिया संस्थान के शव गृह में रखवाया गया है। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस अपने स्तर से परिवारीजन से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.