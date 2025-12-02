खुशखबरी! यूपी में हर महीने 21 तारीख को मिलेगा नौकरी का मौका, योगी सरकार बना रही बेरोजगार युवाओं की लिस्ट

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित करेगी, जहां बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार ने राज्यभर में बेरोजगार युवाओं की विस्तृत सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उन्हें रोजगार मेलों में प्राथमिकता दी जा सके।

कौशल विकास मिशन के तहत बढ़ेंगे रोजगार के अवसर राज्य ब्यूरो, लखनऊ के अनुसार, यूपी कौशल विकास मिशन के तहत सभी मंडलों में 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कौशल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार युवाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इन्हें प्रत्येक माह 21 तारीख को आईटीआई में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में अवसर मिलेगा। खराब प्रशिक्षण संस्थानों पर होगी कार्रवाई सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जिला समन्वयकों और एमआईएस प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित संस्था को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पासवर्ड-प्रोटेक्टेड प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता के बाद हर कौशल क्षेत्र से पांच योग्य अभ्यर्थियों के नाम मिशन कार्यालय को भेजने होंगे। चयनित उम्मीदवारों की मंडल स्तर तक भागीदारी अनिवार्य रहेगी, ताकि वे प्रदेश स्तर तक आगे बढ़ सकें।