    मां ने 5 साल के बेटे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, इस वजह के चलते दिल दहला देने वाली हरकत को दिया अंजाम

    UP Tragedy: त्योहारों के मौसम से पहले इलाके में मातम छा गया जब एक मां ने अपने पांच वर्षीय पुत्र के साथ ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान ले ली। यह दर्दनाक घटनाक्रम बुधवार रात करीब 12 बजे संत रविदास नगर के पास फाटक पर हुआ। स्थानीय लोगों और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 04:53:56 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 04:53:56 PM (IST)
    मृतका पूजाकी फाइल फोटो

    HighLights

    1. मां ने बेटे संग ट्रेन के आगे कूदकर दी जान।
    2. संत रविदास नगर में रात को घटी दर्दनाक घटना।
    3. परिवारिक कलह के चलते आत्महत्या का कदम।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: संत रविदास नगर मुहल्ला में बुधवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 28 वर्षीय पूजा ने अपने पांच वर्षीय पुत्र दीपक के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना ठीक त्योहारों से पहले रात लगभग 12 बजे स्टेशन के पास फाटक पर हुई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया।

    परिवारिक कलह के चलते बताया जा रहा है कि कल रात पूजा और उनके पति सुशील कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद पूजा अपने छोटे बेटे दीपक को लेकर रात में घर से बाहर निकल आई। पति सुशील भी पीछे-पीछे आए और परिस्थिति का पीछा करते रहे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ समय बाद दोनों स्टेशन के पास प्लेटफार्म संख्या दो- अप व डाउन लाइन के बीच पहुंच गए।


    यहीं पर नई दिल्ली से पटना जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के आने पर माँ और पुत्र ने ट्रैक के सामने छलांग लगाई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उपनिरीक्षक सोहिल राज और फोर्स ने मौके पर पहुँचकर महिला व बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक और सदमे की लहर दौड़ गई; परिवार के सदस्य और पड़ोसी गम में डूब गए। बताया जा रहा है कि त्योहार के समय परिवार में एक साथ दो मौतें होने से परिजन और मोहल्ले में भारी व्यथा बनी हुई है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पड़ताल कर रही है और आत्महत्या के संभावित कारणों की जांच कर रही है- जिसमें पारिवारिक विवाद और मानसिक स्थिति से जुड़े पहलुयों की छानबीन शामिल है।

    स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि प्रारम्भिक जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। घटना ने सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी उठाया है, जबकि लोगों में सहानुभूति और संवेदना की लहर है। इस बीच नागरिक और स्थानीय संगठन परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और पुलिस से घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं।

