मां ने 5 साल के बेटे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, इस वजह के चलते दिल दहला देने वाली हरकत को दिया अंजाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: संत रविदास नगर मुहल्ला में बुधवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 28 वर्षीय पूजा ने अपने पांच वर्षीय पुत्र दीपक के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना ठीक त्योहारों से पहले रात लगभग 12 बजे स्टेशन के पास फाटक पर हुई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया।

परिवारिक कलह के चलते बताया जा रहा है कि कल रात पूजा और उनके पति सुशील कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद पूजा अपने छोटे बेटे दीपक को लेकर रात में घर से बाहर निकल आई। पति सुशील भी पीछे-पीछे आए और परिस्थिति का पीछा करते रहे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ समय बाद दोनों स्टेशन के पास प्लेटफार्म संख्या दो- अप व डाउन लाइन के बीच पहुंच गए।