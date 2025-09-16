UP में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले... त्योहारों पर अब नहीं कटेगी बिजली, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

एजेंसी, अमेठी। त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान उपभोक्ताओं को बिना रुकावट और पर्याप्त बिजली मिल सके, इसके लिए बिजली विभाग ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और उसी के तहत ग्राउंड स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है।

बिजली विभाग ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला एक महीने का अभियान तय किया है। इस अवधि में क्षेत्रवार और तारीखवार कार्य पूरे करने के लिए टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक विशेष रोस्टर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार अलग-अलग फीडरों और ट्रांसफार्मरों पर रखरखाव और सुधार कार्य किए जाएंगे।

किन-किन कार्यों पर रहेगा फोकस

गौरीगंज से जुड़े फीडरों की लाइनों पर ट्री कटिंग का कार्य

ढीले तारों को टाइट करना और जंफरिंग का काम

पूरबगांव स्थित 100 केवीए ट्रांसफार्मर पर लोड बैलेंसिंग

रामगंज बाजार कौहार के 63 केवीए ट्रांसफार्मर पर लोड बैलेंसिंग

उपकेंद्र स्विच यार्ड में जंफरिंग और टाइटनिंग

रामनगर में लाइनों की ट्री कटिंग

रामनगर क्षेत्र में स्थापित छह अलग-अलग 63 केवीए ट्रांसफार्मरों पर लोड बैलेंसिंग

इसके अतिरिक्त कई अन्य तकनीकी सुधार कार्य भी किए जाएंगे, ताकि त्योहारों के दौरान ट्रिपिंग, लो वोल्टेज या तार टूटने जैसी समस्याओं का सामना उपभोक्ताओं को न करना पड़े।

उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास

बिजली विभाग का कहना है कि त्योहारों पर बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। ऐसे में अगर समय रहते नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव कर दिया जाए तो उपभोक्ताओं को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अभियान के दौरान खास ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि किसी भी फॉल्ट या लोड बढ़ने की स्थिति में तुरंत समाधान हो सके।

विभाग की प्राथमिकता है उपभोक्ता

गौरीगंज एसडीओ विश्वजीत ने बताया कि त्योहारों पर उपभोक्ताओं को भरपूर और बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विभाग ने एक महीने का विशेष प्लान तैयार किया है। टीमों को तैनात कर दिया गया है और अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से काम होगा। उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।