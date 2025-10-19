प्रसूता ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म, पुलिसकर्मियों ने दी मानवता की मिसाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के मैनपूरी में एक प्रसूता ने बीच सड़क एक ई-रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। इस घटना ने जहां एक ओर जिले की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, वहीं दूसरी और पुलिस प्रशासन के मानवीय पहलू को भी लोगों के सामने उजागर कर दिया। प्रसूता ने पुलिसकर्मियों के सहयोग से बच्चे को जन्म दिया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार की है जब, शहर के पुरोहिताना निवासी गुलशन गोस्वामी अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी को ई-रिक्शा पर लेकर अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान पत्नी को रास्ते में भी तेज प्रशव पीड़ा होने लगी। इस पर गुलशन ने ई-रिक्शा को बीच रास्ते में ही रोक दिया। गुलशन और उसकी मां को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।