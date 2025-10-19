मेरी खबरें
    प्रसूता ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म, पुलिसकर्मियों ने दी मानवता की मिसाल

    उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में एक प्रसूता ने ई-रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसके पति ने रिक्शा रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान वहां से गुजर रही महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी सुझ-बुझ दिखाते हुए बच्चे के जन्म में मदद की। वहीं इस दौरान कॉल करने पर भी एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 02:28:16 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 02:33:57 PM (IST)
    प्रसूता ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म, पुलिसकर्मियों ने दी मानवता की मिसाल
    प्रसूता ने ई-रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: उत्तर प्रदेश के मैनपूरी में एक प्रसूता ने बीच सड़क एक ई-रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया। इस घटना ने जहां एक ओर जिले की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, वहीं दूसरी और पुलिस प्रशासन के मानवीय पहलू को भी लोगों के सामने उजागर कर दिया। प्रसूता ने पुलिसकर्मियों के सहयोग से बच्चे को जन्म दिया।

    जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार की है जब, शहर के पुरोहिताना निवासी गुलशन गोस्वामी अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी को ई-रिक्शा पर लेकर अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान पत्नी को रास्ते में भी तेज प्रशव पीड़ा होने लगी। इस पर गुलशन ने ई-रिक्शा को बीच रास्ते में ही रोक दिया। गुलशन और उसकी मां को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।


    महिला पुलिसकर्मियों ने दिखाई समझदारी

    इस दौरान दौरान यहां से गुजरते कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया और महिला थानाध्यक्ष हेमलता सिंह ने महिला के चीखने की आवाज सुनी। दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने रुककर पूरा मामला जाना। महिला थाना प्रभारी ने तुरंत अन्य महिला पुलिसकर्मियों को ई-रिक्शा को ढकने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल के सीएमएस को दो बार कॉल कर एंबुलेंस भेजने के लिए बोला और हेल्पलाइन 108 नंबर भी डायल किया।

    कॉल के बाद भी नहीं पहुंचा एंबुलेंस

    लेकिन फोन करने के 20 मिनट बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान महिला की प्रसव पीड़ा तेज हुई और उसने सड़क पर ई-रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि इसके बाद पुलिसकर्मी ने एंबुलेंस बुलाकर जच्चा-बच्चा को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में बच्चे का नाल काटा गया। दोनों सुरक्षित हैं।

    सीएमओ ने कही जांच की बात

    वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। अस्पताल पहुंचने के बाद भी काफी देर तक दोनों को देखने के लिए कोई नर्सिंग स्टाफ बाहर नहीं आया। डॉक्टर दोनों को देखे बिना ही भीतर चली गई। स्टॉफ नर्स नाल काटने के बाद शिशु को अंदर ले गई और बाद में स्वजन ने प्रीति को वार्ड में भर्ती कराया।

    मामले की जानकारी मिलते ही सौ शैय्या अस्पताल के सीएमएस को जच्चा बच्चा की जांच और कोई दिक्कत होने पर तत्काल इलाज के निर्देश दिए। स्वजन द्वारा एंबुलेंस सेवा के लिए कॉल की या नहीं इसके बारे में जानकारी की जा रही है। यदि कॉल के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तो जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

    -डॉ. आरसी गुप्ता, सीएमओ

