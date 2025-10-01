बरेली बवाल पर सपा का रिएक्शन आया सामने, कहा- निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी से असंतोष पनपता है

बरेली, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल पर अब समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। पार्टी ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी अजय कुमार साहनी से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले में निर्दोष लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने घटना की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराई जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि निर्दोष व्यक्तियों के कार्रवाई में फंसने से लोगों में असंतोष पनपता है। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, इंजीनियर अनीस अहमद, प्रमोद बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उपद्रव के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि कई उपद्रवियों को चिह्नित किया गया है जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी।
उन्होंने आगे बताया कि हमारी लोकल इंटेलीजेंस, एसओजी व पुलिस की टीम के इनपुट से यह स्पष्ट है कि उपद्रवियों की भीड़ में बाहर के भी कई लोग शामिल थे। उन्हें खासकर इसी उपद्रव के लिए बुलाया भी गया था।
उनके मुताबिक दूसरे जनपदों के उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए यदि उन्हें दूसरे जिले की पुलिस का सहारा लेना पड़ा तो वह उनका सहारा भी लेंगे, लेकिन किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने मंगलवार को उप्रदव के दौरान श्यामगंज में पुलिस पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर व गो तस्कर ताजिम को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी।