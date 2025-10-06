8वीं की छात्रा से स्कूल प्रबंधक ने महीनों किया दुष्कर्म, डरा-धमकाकर ऑफिस में बुलाकर करता था गंदा काम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर- प्रदेश के देवरिया जिले में द किड्स वैली पब्लिक स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा पर कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा से महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी छात्रा को कक्षा में फेल करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकरऑफिस में बुलाता था। सदर कोतवाली पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

शहर के एक मोहल्ले में रहने वाले एक पीएसी जवान की बेटी द किड्स वैली पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा है। बताया गया है कि छात्रा पिछले कई महीनों से लगातार डरी-सहमी और परेशान दिख रही थी। जब उसके पिता ने ड्यूटी से लौटने पर उससे इस बारे में बात की, तो छात्रा ने हिम्मत जुटाकर स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा पर महीनों से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया।