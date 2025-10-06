8वीं की छात्रा से स्कूल प्रबंधक ने महीनों किया दुष्कर्म, डरा-धमकाकर ऑफिस में बुलाकर करता था गंदा काम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर- प्रदेश के देवरिया जिले में द किड्स वैली पब्लिक स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा पर कक्षा आठवीं में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा से महीनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी छात्रा को कक्षा में फेल करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकरऑफिस में बुलाता था। सदर कोतवाली पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
शहर के एक मोहल्ले में रहने वाले एक पीएसी जवान की बेटी द किड्स वैली पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं की छात्रा है। बताया गया है कि छात्रा पिछले कई महीनों से लगातार डरी-सहमी और परेशान दिख रही थी। जब उसके पिता ने ड्यूटी से लौटने पर उससे इस बारे में बात की, तो छात्रा ने हिम्मत जुटाकर स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा पर महीनों से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया।
छात्रा के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, छात्रा जब अपनी कक्षा से टॉयलेट की ओर जाती थी, तो प्रबंधक उसे अपने ऑफिस में बुलाता था। ऑफिस में बने टॉयलेट में ले जाकर, प्रबंधक उसे कक्षा में फेल करने और जान से मारने की धमकी देता था और उसके कपड़े उतरवाता था। आरोप है कि प्रबंधक ने ऑफिस में ही छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
जब छात्रा विरोध करने की कोशिश करती थी, तो प्रबंधक उसकी पिटाई करता था और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। इन धमकियों और भय के कारण, पीड़ित छात्रा घटना को छिपाती रही और डरी-सहमी रही।
रविवार को पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपी प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी। पिता की तहरीर के आधार पर, पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध दुष्कर्म (रेप) का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, फारेंसिक टीम ने भी स्कूल का दौरा किया और घटना से संबंधितसबूत एकत्र किए। साक्ष्य जुटाने के दौरान स्कूल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।
सीओ सदर, संजय कुमार रेड्डी ने इस बात की पुष्टि की है कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करेंगे।
