    UP की यूनिवर्सिटी में CCTV में बोल-बोल कर नकल कराते दिखाई दिए शिक्षक, लिया ये एक्शन

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU) की परीक्षाओं में शुरू से ही अव्यवस्था और नकल के मामलों के आरोप लगते रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मैनपुरी के शांति देवी महाविद्यालय में आयोजित परीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज में शिक्षकों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं, जिसमें छात्रों को बोल-बोलकर नकल कराए जाने की आशंका व्यक्त की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 03:13:02 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 03:13:02 PM (IST)
    डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. UP में 275 परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था उजागर।
    2. पर्यवेक्षक के रूप में डॉ. अरविंद कुमार नियुक्त।
    3. सामूहिक नकल आशंका पर तीन सदस्यीय समिति।

    डिजिटल डेस्क: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU) की परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं का सिलसिला पहले दिन से ही जारी है। शुक्रवार को मैनपुरी स्थित शांति देवी महाविद्यालय में आयोजित प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल का एक गंभीर मामला सामने आया। CCTV फुटेज में शिक्षकों की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दीं, जिनके बारे में आशंका जताई गई है कि वे छात्रों को बोल-बोलकर नकल करा रहे थे। यह फुटेज सुबह 8 से 10 बजे के बीच आयोजित स्नातक तृतीय सेमेस्टर वाणिज्य परीक्षा का है।

    परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने पुष्टि की कि पहली पाली की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली गई है और जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी CCTV फुटेज के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच करेगी। यदि उत्तरों में सामूहिक समानता पाई गई या नकल की पुष्टि हुई, तो शांति देवी महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया जाएगा।


    इस घटना के तुरंत बाद विश्वविद्यालय ने आगे की परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज, मैनपुरी के डॉ. अरविंद कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो आगामी परीक्षाओं की निगरानी करेंगे और केंद्र की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे।

    बता दें कि DBRAU की परीक्षाएं आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा जिलों के 275 केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं छात्रों के स्वकेंद्र पर आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए लगभग 600 कॉलेजों के सीसीटीवी विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से लिंक किए जाने थे। हालांकि, बड़ी संख्या में कॉलेजों ने सीसीटीवी लिंक नहीं किया, जिससे परीक्षा निगरानी प्रणाली प्रभावित हुई। यही कारण है कि पहले दिन सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से नहीं हो सकी।

    दूसरे दिन की परीक्षा में भी अव्यवस्था देखने को मिली। छात्र देरी से केंद्र पहुंचे और कुछ ने तो केंद्र पहुंचने के बाद ही प्रवेश पत्र लिया। सौभाग्य से परीक्षा कम छात्र संख्या वाले विषयों की थी, इसलिए स्थिति और गंभीर नहीं हुई। परीक्षा सुबह 8 से 10, 11 से 1 और 2 से 4 की तीन पालियों में आयोजित हुई।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब दो दिनों की छुट्टी के दौरान परीक्षा व्यवस्था सुधारने की योजना बनाई है। रविवार और सोमवार को परीक्षा न होने से कॉलेजों और प्रशासन को अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही नकल रोकथाम के लिए सचल दल (फ्लाइंग स्क्वॉड) भी गठित किया जाएगा, जो केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

