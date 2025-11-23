UP की यूनिवर्सिटी में CCTV में बोल-बोल कर नकल कराते दिखाई दिए शिक्षक, लिया ये एक्शन

डिजिटल डेस्क: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU) की परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं का सिलसिला पहले दिन से ही जारी है। शुक्रवार को मैनपुरी स्थित शांति देवी महाविद्यालय में आयोजित प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल का एक गंभीर मामला सामने आया। CCTV फुटेज में शिक्षकों की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दीं, जिनके बारे में आशंका जताई गई है कि वे छात्रों को बोल-बोलकर नकल करा रहे थे। यह फुटेज सुबह 8 से 10 बजे के बीच आयोजित स्नातक तृतीय सेमेस्टर वाणिज्य परीक्षा का है।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने पुष्टि की कि पहली पाली की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली गई है और जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी CCTV फुटेज के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच करेगी। यदि उत्तरों में सामूहिक समानता पाई गई या नकल की पुष्टि हुई, तो शांति देवी महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया जाएगा।

इस घटना के तुरंत बाद विश्वविद्यालय ने आगे की परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज, मैनपुरी के डॉ. अरविंद कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो आगामी परीक्षाओं की निगरानी करेंगे और केंद्र की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। बता दें कि DBRAU की परीक्षाएं आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा जिलों के 275 केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं छात्रों के स्वकेंद्र पर आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए लगभग 600 कॉलेजों के सीसीटीवी विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से लिंक किए जाने थे। हालांकि, बड़ी संख्या में कॉलेजों ने सीसीटीवी लिंक नहीं किया, जिससे परीक्षा निगरानी प्रणाली प्रभावित हुई। यही कारण है कि पहले दिन सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से नहीं हो सकी।