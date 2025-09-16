मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी आने वाली है नौकरी की बहार, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, होने जा रहा है 15,431 करोड़ का निवेश

    UP News: संत कबीर वस्त्र एवं परिधान योजना के तहत 10 पार्कों के लिए 15431 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिससे 101768 रोजगार सृजित होंगे। सीएम योगी ने भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक पार्क 50 एकड़ में बनेगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार बुनकरों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी और पावरलूम को सौर ऊर्जा से जोड़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 08:03:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 08:03:28 PM (IST)
    यूपी आने वाली है नौकरी की बहार, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, होने जा रहा है 15,431 करोड़ का निवेश
    15,431 करोड़ रुपये निवेश के आए 659 प्रस्ताव।

    HighLights

    1. संत कबीर वस्त्र एवं परिधान योजना को मिल रही जबरदस्त निवेशकों की प्रतिक्रिया
    2. अब तक 659 प्रस्ताव प्राप्त हुए, कुल 15,431 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना
    3. इस भारी निवेश से प्रदेश में लगभग 1,01,768 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत कबीर वस्त्र एवं परिधान योजना को जबरदस्त निवेशकों की प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 659 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 15,431 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। इस निवेश से प्रदेश में लगभग 1,01,768 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

    इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए करीब 1,642 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक भूमि जल्द से जल्द चिह्नित की जाए, ताकि पार्कों का विकास कार्य आरंभ हो सके।

    सीएम योगी ने की योजना समीक्षा बैठक

    मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने आवास पर योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि संत कबीर के नाम पर राज्य के विभिन्न जिलों में 10 वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्क कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होगा। इनमें सीईटीपी (सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र) सहित बटन, जिपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयरहाउस जैसी सहायक इकाइयां भी होंगी।

    उत्तर प्रदेश के पास बड़े अवसर मौजूद

    योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की धरोहर वाला प्रदेश है। इस क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग कर राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2030 तक वस्त्र एवं परिधान का वैश्विक बाजार 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के पास बड़े अवसर मौजूद हैं।

    अधिकारियों ने दी ये जानकारी

    अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश से लगभग 3.5 अरब डॉलर का वस्त्र एवं परिधान निर्यात हुआ, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 9.6 प्रतिशत है। यह क्षेत्र प्रदेश की जीडीपी में 1.5 प्रतिशत योगदान देता है और वर्तमान में करीब 22 लाख लोग इससे जुड़े हैं।

    वाराणसी, मऊ, भदोही, मीरजापुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर और मेरठ जैसे पारंपरिक क्लस्टर पहले ही राज्य को राष्ट्रीय परिधान मानचित्र पर विशेष पहचान दिला चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- UP में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले... त्योहारों पर अब नहीं कटेगी बिजली, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए दिए निर्देश

    मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल अथवा नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाए। सरकार की ओर से पार्कों तक सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    पावरलूम बुनकरों की लागत कम करने पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए उनसे सतत संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है और जल्द ही पावरलूम को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.