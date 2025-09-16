यूपी आने वाली है नौकरी की बहार, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, होने जा रहा है 15,431 करोड़ का निवेश

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत कबीर वस्त्र एवं परिधान योजना को जबरदस्त निवेशकों की प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 659 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 15,431 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। इस निवेश से प्रदेश में लगभग 1,01,768 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे।

इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए करीब 1,642 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक भूमि जल्द से जल्द चिह्नित की जाए, ताकि पार्कों का विकास कार्य आरंभ हो सके।

सीएम योगी ने की योजना समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने आवास पर योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि संत कबीर के नाम पर राज्य के विभिन्न जिलों में 10 वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्क कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होगा। इनमें सीईटीपी (सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र) सहित बटन, जिपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयरहाउस जैसी सहायक इकाइयां भी होंगी। उत्तर प्रदेश के पास बड़े अवसर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की धरोहर वाला प्रदेश है। इस क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग कर राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2030 तक वस्त्र एवं परिधान का वैश्विक बाजार 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के पास बड़े अवसर मौजूद हैं।