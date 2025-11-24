तेजस, शताब्दी और गोमती एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन में सीटें फुल, ट्रेनों में वेटिंग और फ्लाइट किराए में क्यों आया उछाल?

डिजिटल डेस्क: शादियों का मौसम पूरी रफ्तार पर है, और इसी वजह से राजधानी से गुजरने वाली ट्रेनों व उड़ानों पर यात्रियों का दबाव अचानक बढ़ गया है। शादियों में शामिल होने के लिए दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना और कई अन्य शहरों से लोग बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंच रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग सूची तेजी से लंबी हो रही है और फ्लाइट किराए में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना लगभग असंभव सहालग के बीच लखनऊ आने और यहां से विभिन्न शहरों के लिए लौटने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर रेल सेवाओं पर दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर की सुविधाजनक ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में स्थिति ऐसी है कि सहालग अवधि में कंफर्म टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को छोड़कर बाकी सभी दिनों में तेजस की चेयरकार श्रेणी पूरी तरह भरी हुई है। इसी तरह, लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में भी सीट उपलब्ध होना चुनौती बन गया है।

गोमती एक्सप्रेस की नॉन-एसी सेकेंड सीटिंग में भी अगले कई दिनों की वेटिंग पूरी तरह भर चुकी है। एसी चेयरकार और एसी सेकेंड क्लास की सीटें भी उपलब्ध नहीं हैं। 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच कई मशहूर ट्रेनों में या तो लंबी वेटिंग है या फिर रिग्रेट की स्थिति बन गई है। लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस और अन्य लोकप्रिय ट्रेनों में केवल तत्काल कोटे के सहारे ही कंफर्म टिकट प्राप्त हो रहे हैं। यही नहीं, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और कैफियात एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी वेटिंग की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके कारण यात्रियों को टिकट बुकिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग टिकट की उपलब्धता देखने के लिए बार-बार ऑनलाइन पोर्टल चेक कर रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है।

फ्लाइट सेवाओं पर दिखा असर फ्लाइट सेवाओं पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। दिल्ली और मुंबई के लिए विमान किराए में अचानक उछाल देखा गया है। सामान्य दिनों की तुलना में किराए में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस का कहना है कि लखनऊ की ओर आने वाले यात्रियों की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा हो गई है, जिससे सीटों की मांग तेजी से बढ़ी है। रेलवे के सामने एक और चुनौती इंटरसिटी ट्रेनों में दिखाई दे रही है। गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ जैसे शहरों की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में भीड़ लगातार बढ़ रही है। जनरल कोचों में बैठने की जगह को लेकर यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन रही है। कई यात्री रेलवे के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भीड़ और सीटों की कमी की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सहालग के मौसम में यात्रा मांग बढ़ने का यह पैटर्न हर वर्ष देखा जाता है, लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक देखी जा रही है। रेलवे और एयरलाइंस दोनों ही सेवाओं को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त प्रबंधन में जुटे हुए हैं, फिर भी यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों का हाल ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम AC 3 Tier AC 2 Tier Sleeper 12429 एसी एक्सप्रेस - 62 56 12229 लखनऊ मेल 52 44 159 14207 पदमावत एक्सप्रेस 28 14 रिग्रेट 15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 33 रिग्रेट रिग्रेट 12225 कैफियत एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस 26 16 रिग्रेट 12184 प्रतापगढ़-भोपाल एक्सप्रेस 36 रिग्रेट 102 12533 पुष्पक एक्सप्रेस 87 37 रिग्रेट 12104 लखनऊ-पुणे एक्सप्रेस 43 रिग्रेट 113 विमानों का किराया (25 नवंबर 2025)