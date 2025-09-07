शिक्षा विभाग का ये कैसा भेदभाव? दो टीचर की एक जैसी गलती, एक बहाल दूसरी सस्पेंड

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दो शिक्षिकाएं स्कूल से गायब मिलीं। ऐसा होने पर दोनों को एक जैसी सजा मिलनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से एक शिक्षिका को तो तुरंत बहाल कर दिया गया जबकि दूसरी को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा होने पर एक ही आरोप में दोहरी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

दरअसल लखनऊ में दो विद्यालयों के औचक निरीक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में दो शिक्षिकाएं गायब मिलीं। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने लेट होने की बात स्वीकार की। इसके बावजूद दोनों शिक्षिकाओं को अलग-अलग सजा मिली, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं।

दोनों ही टीचर मौजूद नहीं थीं

बता दें कि प्राथमिक विद्यालय ईश्वरी खेड़ा में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापिका अपर्णा मिश्रा और प्राथमिक विद्यालय हैवतमऊ मवैया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कंचन लता श्रीवास्तव 20 जून को स्कूल में मौजूद नहीं थीं। दोनों के गायब होने की सूरत में खंड शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र शुक्ला ने दोनों को नोटिस थमाया था और 21 जून को अपना पक्ष रखने के लिए ऑफिस में बुलाया था। इस दौरान दोनों ने अपनी गलती मानी।

अपर्णा को देकर सिर्फ चेतावनी देकर बहाल किया

इसके बाद एक दिन का वेतन रोकने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने लेखा विभाग को पत्र लिख दिया। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराने के आदेश दे दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 22 जुलाई को अपर्णा मिश्रा को चेतावनी देकर बहाल कर दिया गया। दूसरी शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया।