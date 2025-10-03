Ujjwala Yojana: दिवाली पर योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर की सौगात, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर गरीबों को फ्री सिलेंडर का गिफ्ट दिया है, जिसका लाभ लखनऊ के करीब सवा दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ इनकम टैक्स देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

इस मामले पर लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में उज्जवला के तहत सवा दो लाख के करीब कनेक्शन हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर तीन सौ रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। इसके तहत अक्टूबर महीने में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा, सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी।