मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ujjwala Yojana: दिवाली पर योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर की सौगात, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

    Ujjwala Yojana: योगी सरकार ने दीपावली पर गरीबों को फ्री सिलेंडर का गिफ्ट दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। आइए जानते हैं कौन सरकार की इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 04:19:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 04:19:34 PM (IST)
    Ujjwala Yojana: दिवाली पर योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर की सौगात, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी
    दिवाली पर योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर की सौगात

    HighLights

    1. योगी सरकार ने दीपावली पर गरीबों को दिया फ्री सिलेंडर का गिफ्ट
    2. लखनऊ के सवा दो लाख से अधिक लोगों को मिलेगा इसका फायदा
    3. स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं की ई-केवाईसी होनी जरूरी

    लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर गरीबों को फ्री सिलेंडर का गिफ्ट दिया है, जिसका लाभ लखनऊ के करीब सवा दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ इनकम टैक्स देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

    इस मामले पर लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में उज्जवला के तहत सवा दो लाख के करीब कनेक्शन हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर तीन सौ रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। इसके तहत अक्टूबर महीने में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा, सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी।

    महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी होनी जरूरी

    सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह सुविधा उन्हीं महिलाओं को मिलेगी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है। यानी जिनका नाम बीपीएल परिवार की लिस्ट में दर्ज है और उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें कनेक्शन मिला है। सरकार ने मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए यह भी शर्त रखी है कि लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, साथ ही उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Free Cylinder: अगर आपको भी दिवाली पर चाहिए फ्री गैस सिलेंडर, तो फटाफट कर लें ये काम

    गरीब परिवारों को राहत देगा यह कदम

    इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल भी होना चाहिए। यूपी की योगी सरकार का यह कदम रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे गरीब परिवारों को सीधी राहत देगा। अनुमान है कि इस योजना पर सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 1385.34 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.