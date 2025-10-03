Ujjwala Yojana: दिवाली पर योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर की सौगात, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर गरीबों को फ्री सिलेंडर का गिफ्ट दिया है, जिसका लाभ लखनऊ के करीब सवा दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ इनकम टैक्स देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।
इस मामले पर लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में उज्जवला के तहत सवा दो लाख के करीब कनेक्शन हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर तीन सौ रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। इसके तहत अक्टूबर महीने में जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेगा, सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी।
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह सुविधा उन्हीं महिलाओं को मिलेगी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है। यानी जिनका नाम बीपीएल परिवार की लिस्ट में दर्ज है और उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें कनेक्शन मिला है। सरकार ने मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए यह भी शर्त रखी है कि लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, साथ ही उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल भी होना चाहिए। यूपी की योगी सरकार का यह कदम रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे गरीब परिवारों को सीधी राहत देगा। अनुमान है कि इस योजना पर सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 1385.34 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।