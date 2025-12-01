मेरी खबरें
    अब टिक-टिक करेगी Ayodhya में घंटाघर की घड़ी, होने वाला है कायाकल्प

    अयोध्या के ऐतिहासिक चौक घंटाघर का अब कायाकल्प होगा। 1890 में निर्मित, 135 साल पुरानी इस मीनार की दशकों से बंद पड़ी घड़ी फिर से चालू की जाएगी। नगर निगम ने महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी की स्वीकृति के बाद रामपथ की तर्ज़ पर जीर्णोद्धार का टेंडर जारी किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 05:29:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 05:29:09 PM (IST)
    अयोध्या में चौक का ऐतिहासिक घंटाघर : जागरण

    HighLights

    1. अयोध्या के 135 साल पुराने चौक घंटाघर का होगा कायाकल्प।
    2. दशकों से बंद पड़ी घड़ी को फिर से चालू करने का लिया निर्णय।
    3. जीर्णोद्धार रामपथ के भवनों की डिजाइन पर आधारित होगी।

    एजेंसी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या का हृदय एकबार फिर धक-धक करेगा। अयोध्या कैंट जोन (फैजाबाद शहर) का हृदयस्थल कहे जाने वाले चौक घंटाघर की घड़ी अब फिर से टिक-टिक करके लोगों को समय से अवगत कराएगी। दशकों से यह घड़ी बंद पड़ी है, जिस पर अब नगर निगम का ध्यान गया है और इसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है।

    135 वर्ष पुराना इतिहास

    घंटाघर की ऐतिहासिकता का अनुमान उसके निर्माण के कालखंड से ही लगाया जा सकता है। इसका निर्माण वर्ष 1890 में नगर पालिका परिषद ने कराया था। यानी यह घंटाघर करीब 135 वर्ष पुराना है, जब ब्रिटिश काल हुआ करता था। यह घंटाघर महज एक मीनार नहीं, बल्कि नवाबों के शहर फैजाबाद की विशिष्ट पहचान हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ-साथ संरक्षण के अभाव में घंटाघर को भी खराब समय झेलना पड़ा।


    वर्षों से बंद पड़ी घड़ी

    तत्कालीन पालिकाध्यक्ष विजय गुप्त ने वर्ष 2015 में पुरानी घड़ी को बदल कर नई घड़ी लगवाई थी। जुलाई 2017 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद यह बंद हो गई।

    नगर निगम ने लिया जीर्णोद्धार का संकल्प

    अब नगर निगम ने इसके कायाकल्प का निर्णय लिया है। वार्ड के पार्षद एवं नगर निगम के उपसभापति राजेश गौड़ ने महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के समक्ष घंटाघर के कायाकल्प का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। इसका टेंडर भी हो चुका है। महापौर ने इस प्रोजेक्ट में काफी रुचि दिखाई है।

    रामपथ की तर्ज़ पर होगा नया स्वरूप

    घंटाघर का रंग-रूप रामपथ के भवनों की भांति तय किया जाएगा। योजना के तहत, बंद पड़ी घड़ी को बदला जाएगा एवं उसके मीनार का भी रंगरोगन किया जाएगा। घंटाघर के कायाकल्प के लिए यहां के दुकानदारों का भी सहयोग लिया जाएगा। घंटाघर की गोल परिधि में स्थित दुकानों पर लगे सभी बोर्ड और लाइटें एक ही डिजाइन की होंगी, जिससे यहां का मूल स्वरूप छिपने न पाए। सुंदरता के लिए फसाड लाइटों भी लगाई जाएंगी।

