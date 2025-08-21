दो सगे भाइयों की डंपर की टक्कर से मौत... दिव्यांग पिता की मदद के लिए ला रहे थे सब्जियां, परिवार में मचा कोहराम
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों सब्जियां खरीदकर लौट रहे थे। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस ने डंपर जब्त किया।
Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 02:25:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:25:16 PM (IST)
दो बेटों की मौत से टूटा परिवार। (फोटो- जागरण प्रतिनिधि)
HighLights
- बुलंदशहर में डंपर की टक्कर से दो भाइयों की मौत।
- सब्जियां खरीदकर घर लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा।
- शव देखकर दिव्यांग पिता का रो-रोकर बुरा हाल।
एजेंसी, बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित नाले के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाईयों की मौत हो गई। दोनों दिव्यांग पिता की मदद के लिए सब्जियां खरीद कर ला रहे थे। अपनी आंखों के सामने जवान बच्चों के शव देखकर बेबस पिता का रो-रोकर बुराहाल है। परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
जनपद गौतमबुद्धनगर थाना दनकौर के खेरली स्टेशन मंडी श्याम नगर निवासी संजय प्रजापति सब्जी का ठेला लगाते हैं। वह इसी से परिवार का पेट पालते हैं। इसमें उनकी मदद 22 वर्षीय विशाल व 20 वर्षीय प्रियांशु किया करते थे। उनके दोनों बेटे रोज सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के हाईवे-34 स्थित नवीन फल-सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने जाते थे।
आरोपी डंपर चालक फरार
- विशाल और प्रियांशु बाइक से गुरुवार की सुबह सब्जी मंडी गए थे। वह सब्जियां खरीदकर घर लौट रहे थे। इस दौरान सुबह करीब पांच बजे रेलवे रोड स्थित नाले के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनको टक्कर मार दी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सब्जियां सड़क पर बिखर गई। यह देख चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया।
- दोनों भाइयों को खून से सना देख मौके पर भीड़ लग गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिजनों को सूचना दी गई। उनको रो-रोकर बुराहाल है। पुलिस ने डंपर व क्षतिग्रहस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है।
मामला दर्ज होने पर करेंगे कार्रवाई
सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने कहा कि डंपर व क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया है। चालक मौके से भाग गया था। पीड़ित परिवार ने अभी कोई शिकायत नहीं की है। मामला दर्ज होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।