    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 01:46:14 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 01:50:44 PM (IST)
    '15 हजार दे, नहीं तो वायरल कर दूंगा न्यूड फोटो', फर्जी सीबीआई अफसर ने महिला को वीडियो कॉल पर दी धमकी
    महिला को नकली सीबीआई अफसर ने धमकाया। (फाइल फोटो)

    1. वीडियो कॉल पर गन दिखाकर डराया।
    2. महिला ने डरकर 500 रुपये भेज दिए।
    3. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    एजेंसी, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को नकली सीबीआई अफसर ने धमकाया। इस हैरान कर देने वाले मामले में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक महिला को फोन पर गाली दी। 15 हजार रुपये की की मांग की।

    महिला ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो उसको न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी दी। महिला डर गई। उसने 500 रुपये भेज भी दिए। पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात मोबाइल नंबर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।


    फोन करके दी धमकी

    पीड़ित महिला ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया। मुझसे 15 हजार रुपये की मांग की। पैसा नहीं देने पर मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी। पूरे परिवार को जान से मारने की बात कही।

    मैंने फोन काटने का सोचा, तो उसने चेतावनी दी कि यह मत करना। तुम्हारा फोन हैक कर लिया है। हर गतिविधि को देख रहा हूं। मैं डर गई थी।

    डराने के लिए वीडियो कॉल पर दिखाई गन

    महिला के अनुसार आरोपी ने मोबाइल पर गिरफ्तार लोगों की फोटो, मारपीट की आवाज और डंडे की धमकियां दी। वह इससे काफी डर गई थी। उसने वीडियो कॉल कर बंदूक भी दिखाई। मैंने डर से उसके भेजे कोड से 500 रुपये भेज डाल दिए। उसके बाद भी आरोपी 15 हजार रुपये की मांग करने लगा, जिससे परेशान होकर महिला आत्महत्या करने तक की सोचने लगी।

    मरने से पहले पुलिस से की शिकायत

    महिला ने बताया कि वह फांसी लगाने जा रही थी। इस दौरान सोचा कि एक बार पुलिस से मदद लेनी चाहिए। तुरंत म्योरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी कमल नयन दूबे ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिलाओं से ऐसे धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहने की अपील भी की है।

