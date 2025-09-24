मेरी खबरें
    नवरात्र पर 3.95 लाख विद्यार्थियों को यूपी सरकार की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देंगे तोहफा

    Yogi Adityanath Scholarship: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसमें करीब 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यह पहली बार होगा, जब छात्रों को सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले उन्हें दिसंबर महीने में छात्रवृत्ति मिलती थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 05:26:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 05:26:32 PM (IST)
    HighLights

    1. 26 सितंबर से छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत
    2. 3.95 लाख विद्यार्थियों को म‍िलेगा लाभ
    3. सीएम योगी खुद छात्रों को प्रदान करेंगे छात्रवृत्ति

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसमें करीब 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार 26 सितंबर से छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में लगभग चार लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इसके तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में खुद डेढ़ हजार लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।

    पहली बार होगा ऐसा

    बता दें कि यह पहली बार होगा, जब छात्रों को सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पहले उन्हें दिसंबर महीने में छात्रवृत्ति मिलती थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं।

    यही वजह है कि इसको लेकर फैसला बदला गया है। इसके तहत चालू सत्र में छात्रवृत्ति योजना में पूर्वदशम (कक्षा नौ-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के लिए सात सिंतबर तक आए आवेदनों को शामिल किया गया है।

    3.95 लाख में किस वर्ग के कितने विद्यार्थी?

    पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब 26 सितंबर को पहले चरण का छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। पहले चरण में जिन 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, उनमें पिछड़ा वर्ग के 2,60646 विद्यार्थी शामिल हैं, जबकि शेष विद्यार्थी अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब सर्वण श्रेणी के होंगे।

    इसके अलावा द्वितीय चरण में 31 दिसंबर तक शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। प्रथम चरण के छूटे हुए छात्रों को भी द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा।

