मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिस्तर पर मासूमों की लाशें, पंखे से लटका पिता का शव... UP में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही कमरे में पूरा परिवार खत्म

    उत्तर-प्रदेश के श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब लियाकतपुरवा गांव के एक घर में दंपति और तीन मासूम बच्चों के शव संदिग्ध हालात में पाए गए। परिवार देर रात किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौटा था। सुबह काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तो परिजनों को शक हुआ।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 01:55:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 01:55:05 PM (IST)
    बिस्तर पर मासूमों की लाशें, पंखे से लटका पिता का शव... UP में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही कमरे में पूरा परिवार खत्म
    श्रावस्ती के दंपति और उनके तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद घर के बाहर लगी भीड़।

    HighLights

    1. रोजअली मुंबई से कुछ दिन पहले लौटे थे।
    2. देर रात कार्यक्रम से लौटने के बाद हादसा।
    3. पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र के कैलाशपुर के लियाकतपुरवा गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति और उनके तीन छोटे बच्चों की मौत हो गई। सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तो परिवार में साथ रह रही मां, बहन और छोटे भाई को संदेह हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कमरा अंदर से बंद था, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा गई।

    पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई ने दरवाजे पर लात मारी, जिससे कुंडी टूट गई। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे के भीतर बिस्तर पर पत्नी शाहनाज और उनके तीन बच्चे तबस्सुम (6 वर्ष), गुलनाज (4 वर्ष) और मोईन (डेढ़ वर्ष) मृत अवस्था में पड़े थे। वहीं पति रोजअली का शव कमरे के पंखे से लटका मिला। यह देखकर घर में चीख-पुकार मच गई और कुछ ही देर में पड़ोसी भी पहुंच गए।


    लियाकतपुरवा निवासी रोजअली रोज़ी-रोजगार के लिए मुंबई में रहते थे और कुछ दिन पहले ही अपने गांव आए थे। गुरुवार को परिवार एक रिश्तेदार के यहां किसी कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात घर लौटा था। रात में सभी लोग अपने कमरे में सोने चले गए थे। घटना कैसे हुई, इसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

    सूचना मिलते ही इकौना थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी बुलाकर कमरे से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की हर कोण से जांच कर रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है।

    फिलहाल इस हृदयविदारक घटना का सच क्या है, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पांच शव मिलने से गांव में मातम पसरा है और लोग घटना को लेकर गहराई से चिंतित और दुखी हैं।

    यह भी पढ़ें- घर पर खड़ी कार, फिर भी FasTag से कट गया 5 बार टोल: पुलिस से लेकर बैंक तक सबने झाड़ा पल्ला, बुजुर्ग परेशान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.