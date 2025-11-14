बिस्तर पर मासूमों की लाशें, पंखे से लटका पिता का शव... UP में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही कमरे में पूरा परिवार खत्म

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र के कैलाशपुर के लियाकतपुरवा गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति और उनके तीन छोटे बच्चों की मौत हो गई। सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तो परिवार में साथ रह रही मां, बहन और छोटे भाई को संदेह हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कमरा अंदर से बंद था, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा गई।

पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई ने दरवाजे पर लात मारी, जिससे कुंडी टूट गई। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे के भीतर बिस्तर पर पत्नी शाहनाज और उनके तीन बच्चे तबस्सुम (6 वर्ष), गुलनाज (4 वर्ष) और मोईन (डेढ़ वर्ष) मृत अवस्था में पड़े थे। वहीं पति रोजअली का शव कमरे के पंखे से लटका मिला। यह देखकर घर में चीख-पुकार मच गई और कुछ ही देर में पड़ोसी भी पहुंच गए।