मीटर रीडरों की लापरवाही से परेशान उपभोक्ता, बिल ठीक कराने के नाम पर लेते हैं रिश्वत

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता इन दिनों मीटर रीडरों की लापरवाही से काफी परेशान हैं। गलत मीटर रीडिंग और मनमाने बिलों की वजह से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि गलती सुधारने के बजाय मीटर रीडर रिश्वत की मांग तक करने लगे हैं।
कई क्षेत्रों में मीटर रीडर घरों पर पहुंचकर मीटर देखने की बजाय अनुमान से रीडिंग दर्ज कर देते हैं। इससे बिल वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा आता है। शिकायत करने पर भी विभागीय स्तर पर उपभोक्ताओं को संतोषजनक समाधान नहीं मिलता।
तिलोई क्षेत्र के मदन चक निवासी दिलीप पांडेय बताते हैं कि सेमरौता विद्युत उपकेंद्र के मीटर रीडर महीने-दर-महीने रीडिंग लेने नहीं आते। बाद में अधिक रीडिंग दर्ज कर बिल ठीक कराने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं।
इसी तरह पूरे बैशन निवासी राम नरेश बताते हैं कि उनका बिल बिना मीटर देखे ही बना दिया गया था। बिल जमा करने के बाद जब मीटर चेक करने वाले आए तो उन्होंने यूनिट ज्यादा बताते हुए ‘सुविधा शुल्क’ की मांग की।
समय पर रीडिंग न लेने से कई उपभोक्ताओं की खपत अगले स्लैब में चली जाती है, जिससे बिल और बढ़ जाता है।
पुराने और नए मीटर की रीडिंग अपडेट न होने या गलत एंट्री होने पर भी गलत बिल आने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं।
उपभोक्ता संजय पांडेय का कहना है कि शिकायत के बावजूद मीटर रीडरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनकी मनमानी और बढ़ जाती है। कई बार विभागीय कर्मचारी अपनी गलती छिपाने के लिए उपभोक्ताओं पर बिल जमा करने का दबाव बनाते हैं। कनेक्शन कटने या जुर्माने के डर से लोग मजबूरी में गलत बिल भी जमा कर देते हैं।
जागरूक उपभोक्ता प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सलाह देते हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत विभागीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं।
हर महीने अपनी मीटर रीडिंग खुद जांचें
किसी भी गलती पर तुरंत संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं
बिल गलत लगे तो सही होने तक जमा न करें
आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें
स्मार्ट मीटर से मिलेगी राहत - अधिशासी अभियंता
अधिशासी अभियंता राकेश रोशन ने बताया कि मीटर रीडरों के लिए घर जाकर सही रीडिंग लेने के स्पष्ट निर्देश हैं। लापरवाही की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐसी समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।