मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Police Constable Bharti 2025: 22 हजार से अधिक पदों पर निकलने वाली है बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

    UP News: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन इसी माह में लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के कुल 22605 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 06:20:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 06:20:05 PM (IST)
    UP Police Constable Bharti 2025: 22 हजार से अधिक पदों पर निकलने वाली है बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन
    UP Police Constable Bharti 2025

    HighLights

    1. भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी।
    2. 22605 पदों को भरने के लिए निकाली जाएगी भर्ती।
    3. वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर होगा आवेदन।

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। भर्ती कैलेंडर के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर माह से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

    22,605 पदों पर होगी भर्ती

    यूपी पुलिस विभाग की जानकारी के मुताबिक, इस बार कांस्टेबल के 22,605 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन से जुड़ी सभी तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा

    अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा:

    पुरुष अभ्यर्थी: 18 से 22 वर्ष

    महिला अभ्यर्थी: 18 से 25 वर्ष

    आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

    शारीरिक मापदंड (Physical Standards)

    पुरुष उम्मीदवारों के लिए:

    सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी:

    न्यूनतम लंबाई – 168 सेमी

    सीना – बिना फुलाए 79 सेमी, फुलाने पर 84 सेमी

    एसटी वर्ग के अभ्यर्थी:

    लंबाई – 160 सेमी

    सीना – बिना फुलाए 77 सेमी, फुलाने पर 82 सेमी

    महिला उम्मीदवारों के लिए:

    सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग: 152 सेमी लंबाई आवश्यक

    एसटी वर्ग: 147 सेमी लंबाई आवश्यक

    यह भी पढ़ें- क्या सहारनपुर से रची गई दिल्ली धमाके की साजिश, कौन है आदिल जिसकी निशानदेही पर खुला आतंकी का नेटवर्क?

    आवेदन प्रक्रिया

    1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

    3. One Time Registration (OTR) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।

    4. लॉगिन कर अपनी सभी जानकारी भरें।

    5. श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

    6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

    भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी व परीक्षा तिथियां बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से UPPRPB की वेबसाइट चेक करते रहें।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.