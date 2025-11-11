UP Police Constable Bharti 2025: 22 हजार से अधिक पदों पर निकलने वाली है बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। भर्ती कैलेंडर के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर माह से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

22,605 पदों पर होगी भर्ती

यूपी पुलिस विभाग की जानकारी के मुताबिक, इस बार कांस्टेबल के 22,605 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन से जुड़ी सभी तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा

अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है।

आयु सीमा:

पुरुष अभ्यर्थी: 18 से 22 वर्ष

महिला अभ्यर्थी: 18 से 25 वर्ष

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

शारीरिक मापदंड (Physical Standards)

पुरुष उम्मीदवारों के लिए:

सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी:

न्यूनतम लंबाई – 168 सेमी

सीना – बिना फुलाए 79 सेमी, फुलाने पर 84 सेमी

एसटी वर्ग के अभ्यर्थी:

लंबाई – 160 सेमी

सीना – बिना फुलाए 77 सेमी, फुलाने पर 82 सेमी

महिला उम्मीदवारों के लिए:

सामान्य, ओबीसी, एससी वर्ग: 152 सेमी लंबाई आवश्यक

एसटी वर्ग: 147 सेमी लंबाई आवश्यक

आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. One Time Registration (OTR) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉगिन कर अपनी सभी जानकारी भरें।

5. श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी व परीक्षा तिथियां बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से UPPRPB की वेबसाइट चेक करते रहें।