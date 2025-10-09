मायावती ने लखनऊ में रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन, सपा के PDA को बताया छलावा

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। नीले झंडे हाथ में पकड़े उत्साही बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मायावती सपा व कांग्रेस पर हमलावर रहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दोगला कहकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को सत्ता में रहते पीडीए की याद नहीं आई। अब वह पीडीए की बात कर रही है।

मायावती ने कहा कि हमने यूपी में चौथी बार अपनी सरकार बनाई, जो कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और अन्य जातिवादी दलों को पसंद नहीं आई। इससे पहले केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और मेरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। हम सभी को जबरन आयकर, सीबीआई आदि के जाल में फंसाया। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की।

सपा को बताया दोगला #WATCH | Lucknow, UP: On the death anniversary of party Founder Kanshi Ram, BSP chief Mayawati says, "When the Samajwadi Party was in power and these memorial sites were built, they did not spend money for the maintenance of the sites... When they are out of power, they remember… pic.twitter.com/IGqv5Uu8dn — ANI (@ANI) October 9, 2025 बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। तब उन्होंने स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं किया। वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें याद आ रहा है कि उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना है। उन्होंने उस जिले का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम हमारी सरकार ने कांशीराम के नाम पर रखा था। यह उनका दोगलापन नहीं है, तो क्या है?" भाजपा सरकार का जताया आभार बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत इस स्थान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे और यह स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उन लोगों के लिए टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया, जो इसे देखना चाहते थे। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया।