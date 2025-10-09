मेरी खबरें
    मायावती ने लखनऊ में रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन, सपा के PDA को बताया छलावा

    लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा को दोगला कहा और भाजपा सरकार का आभार जताया। मायावती ने कहा कि लाखों बसपा कार्यकर्ता कांशीराम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, यह बसपा की एकजुटता का प्रमाण है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 12:35:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 12:35:50 PM (IST)
    मायावती ने लखनऊ में रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन, सपा के PDA को बताया छलावा
    लखनऊ में रैली को संबोधित करतीं मायावती। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. मायावती ने सपा-कांग्रेस पर दोगलेपन का आरोप लगाया।
    2. भाजपा सरकार की कार्यशैली के लिए आभार व्यक्त किया।
    3. सपा शासन में स्मारकों की उपेक्षा का आरोप लगाया।

    एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। नीले झंडे हाथ में पकड़े उत्साही बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मायावती सपा व कांग्रेस पर हमलावर रहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दोगला कहकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को सत्ता में रहते पीडीए की याद नहीं आई। अब वह पीडीए की बात कर रही है।

    मायावती ने कहा कि हमने यूपी में चौथी बार अपनी सरकार बनाई, जो कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी और अन्य जातिवादी दलों को पसंद नहीं आई। इससे पहले केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और मेरे परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। हम सभी को जबरन आयकर, सीबीआई आदि के जाल में फंसाया। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की।

    सपा को बताया दोगला

    बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। तब उन्होंने स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं किया। वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें याद आ रहा है कि उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना है। उन्होंने उस जिले का नाम भी बदल दिया, जिसका नाम हमारी सरकार ने कांशीराम के नाम पर रखा था। यह उनका दोगलापन नहीं है, तो क्या है?"

    भाजपा सरकार का जताया आभार

    बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत इस स्थान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे और यह स्मारक स्थल बनाया गया था, तो हमने उन लोगों के लिए टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया, जो इसे देखना चाहते थे। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया।

    लाखों की संख्या में आए बसपा कार्यकर्ता

    बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आप बसपा शासनकाल में बने कांशीराम स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस स्मारक के कुछ हिस्सों की समय पर मरम्मत नहीं की गई थी, जिसके कारण आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे। अब जबकि इसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है, आपने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाखों की संख्या में कांशीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं।

