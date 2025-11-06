मेरी खबरें
    UP में बच्चों की फ्री पढ़ाई, RTE में 6.5 लाख सीटों के लिए आवेदन, अभिभावक तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

    उत्तर प्रदेश के लाखों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत इस बार 6.5 लाख सीटें निशुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित की गई हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 04:05:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 04:09:05 PM (IST)
    UP में बच्चों की फ्री पढ़ाई, RTE में 6.5 लाख सीटों के लिए आवेदन, अभिभावक तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स
    शिक्षा का अधिकार अधिनियम: UP में इस बार 6.5 लाख बच्चों को मिलेगा निशुल्क प्रवेश। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नवंबर-अंत से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
    2. 65 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग पूर्ण ।
    3. सभी अभिभावक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत इस वर्ष 6.5 लाख सीटें आरक्षित की गई हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रारंभ होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने RTE पोर्टल को सक्रिय कर दिया है और सभी अधिकारियों के लॉगिन-पासवर्ड तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

    प्रदेश के 65 हजार से अधिक निजी विद्यालयों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इनमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा एक तक के छात्रों को अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग से निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। पिछले वर्ष प्रदेश में 3.50 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1.85 लाख सीटें आवंटित हुईं और 1.41 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया था। इस बार विभाग का लक्ष्य सभी आरक्षित सीटें भरने का है।


    प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में विवाद समाधान समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (CDO) करेंगे। समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। यदि कोई विद्यालय प्रवेश देने से इंकार करता है, तो अभिभावक अपने पेरेंट्स लॉगिन से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका निस्तारण सात दिन के भीतर होगा।

    विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, बैंक खाता, और संबंधित विभागों के प्रमाणपत्र पहले से तैयार रखें। प्रवेश के लिए आयु सीमा भी तय की गई है:

    • नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष।

    • एलकेजी के लिए 4 से 5 वर्ष।

    • यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष।

    • कक्षा एक के लिए 6 से 7 वर्ष।

    पिछले वर्ष सबसे कम सीटें महोबा (366), बहराइच (367), चित्रकूट (382), श्रावस्ती (465) और कन्नौज (544) जिलों में आवंटित हुई थीं, जबकि सबसे अधिक सीटें लखनऊ (18,093), वाराणसी (10,409), कानपुर नगर (8,729), आगरा (6,671) और गाजियाबाद (6,306) में दी गई थीं।

