UP Crime: तिलक लगाया, नये कपड़े पहनाए... जिंदा दफना दी बिटिया, खौफनाक वारदात सुनकर कांप जाएगी रूह

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर-प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। रविवार दोपहर बहगुल नदी किनारे खेतों में ग्रामीणों ने एक नवजात बच्ची की दबे स्वर में आती रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो गीली मिट्टी पर एक छोटे हाथ की हरकत दिखाई दी। नजदीक जाकर साफ हुआ कि किसी ने मासूम बच्ची को गड्ढे में दबा दिया है।
ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मिट्टी हटाकर जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला गया, वह रोने लगी। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने बारी-बारी से उसे गोद में लेकर दुलारा और तौलिए में लपेटकर गर्माहट दी। किसी ने उसे झूले की तरह झुलाया तो किसी ने सीने से लगाकर चुप कराया। जन्म देने वालों ने जिस बच्ची को त्याग दिया, अजनबियों ने उसे अपना लिया।
ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची के माथे पर तिलक लगा हुआ था और उसने नए कपड़े पहन रखे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि या तो छठी या नामकरण संस्कार के बाद उसे दफनाया गया हो। उसकी हथेली पर चोट के निशान और खून था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः किसी जानवर ने काट लिया था। सौभाग्य से उसके नाक और मुंह में मिट्टी नहीं भरी थी, इसीलिए वह सांस ले पा रही थी।
पुलिस ने बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एसएनसीयू वार्ड में उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। चिकित्सा प्रभारी डॉ. सजर ने बताया कि बच्ची लगभग 15 दिन की लग रही है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
इंस्पेक्टर गौरव त्यागी ने बताया कि आसपास के गांवों में सुराग तलाशे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत भवनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। बच्ची को जिंदा दफन करने वालों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि बेटी होने के कारण या फिर अनचाही संतान समझकर इस तरह की क्रूरता की गई होगी। घटना ने एक बार फिर समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव और कुरीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल बच्ची चाइल्डलाइन टीम की देखरेख में है और उसका इलाज जारी है।
यह भी पढ़ें- UP News: 'इलाज कराना है तो पहले रुपये जमा करो' Ayushman Card होते हुए भी नहीं मिला मुफ्त इलाज