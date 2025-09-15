UP Crime: तिलक लगाया, नये कपड़े पहनाए... जिंदा दफना दी बिटिया, खौफनाक वारदात सुनकर कांप जाएगी रूह

एजेंसी, लखनऊ: उत्तर-प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। रविवार दोपहर बहगुल नदी किनारे खेतों में ग्रामीणों ने एक नवजात बच्ची की दबे स्वर में आती रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो गीली मिट्टी पर एक छोटे हाथ की हरकत दिखाई दी। नजदीक जाकर साफ हुआ कि किसी ने मासूम बच्ची को गड्ढे में दबा दिया है।

ग्रामीणों की सतर्कता से बची जान ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मिट्टी हटाकर जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला गया, वह रोने लगी। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने बारी-बारी से उसे गोद में लेकर दुलारा और तौलिए में लपेटकर गर्माहट दी। किसी ने उसे झूले की तरह झुलाया तो किसी ने सीने से लगाकर चुप कराया। जन्म देने वालों ने जिस बच्ची को त्याग दिया, अजनबियों ने उसे अपना लिया।