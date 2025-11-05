UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदला मिजाज, इन जिलों में कोहरे की दस्तक से गिरेगा पारा
उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला, जबकि लखनऊ में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पछुवा हवाओं के असर से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने साफ आसमान लेकिन ठंडी रातों की संभावना जताई है।
Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 08:52:10 AM (IST)
Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 08:52:10 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदल ली करवट। (फाइल फोटो)
HighLights
- लखनऊ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
- पछुवा हवाओं से ठंड बढ़ने की संभावना है।
- बुधवार से आसमान रहेगा पूरी तरह साफ।
एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। दिन की शुरुआत भले ही तेज धूप से हो रही हो, लेकिन दोपहर बाद धुंध और कोहरे का असर दिखने लगा है।
मुरादाबाद में बुधवार सुबह सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला, जिससे सर्दी का अहसास बढ़ गया। लखनऊ सहित कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
मुरादाबाद में कोहरे की दस्तक, वाहन चालकों को दिक्कत
मुरादाबाद में मंगलवार रात और बुधवार सुबह दृश्यता प्रभावित रही। सुबह की सैर पर निकले लोगों को जैकेट और स्वेटर पहना पड़ा। वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में सफर किया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस सीजन का पहला बड़ा संकेत है कि सर्दी ने अब दस्तक दे दी है।
लखनऊ में दिन में धूप, रात में ठंड का असर
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 3.5 डिग्री घटकर 16.6 डिग्री पर पहुंच गया। दिन में धूप के बावजूद सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है।
तीन डिग्री तक गिर सकता है दिन का तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, पछुवा हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। रात के तापमान में चार डिग्री और दिन में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभावित है।
बुधवार से रहेगा साफ आसमान
- वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बुधवार से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध और कोहरा रहेगा।
अगले कुछ दिनों तक सर्द हवाओं के कारण रातें ठंडी और दिन में हल्की धुंध का असर देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ में बुधवार को दिन का तापमान 30 डिग्री और रात का 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।