UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदला मिजाज, इन जिलों में कोहरे की दस्तक से गिरेगा पारा

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। दिन की शुरुआत भले ही तेज धूप से हो रही हो, लेकिन दोपहर बाद धुंध और कोहरे का असर दिखने लगा है।

मुरादाबाद में बुधवार सुबह सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला, जिससे सर्दी का अहसास बढ़ गया। लखनऊ सहित कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

मुरादाबाद में कोहरे की दस्तक, वाहन चालकों को दिक्कत

मुरादाबाद में मंगलवार रात और बुधवार सुबह दृश्यता प्रभावित रही। सुबह की सैर पर निकले लोगों को जैकेट और स्वेटर पहना पड़ा। वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में सफर किया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस सीजन का पहला बड़ा संकेत है कि सर्दी ने अब दस्तक दे दी है।