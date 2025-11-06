Weather Of UP: उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे में बढ़ेगी ठंड, सर्द हवाओं का असर होगा शुरू

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 72 घंटे में रात के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है।

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। दिन का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।

दिन में धूप, शाम को ठंड का अहसास

कानपुर में बुधवार को दिन भर हल्की तपिश महसूस की गई। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वातावरण में नमी का अधिकतम प्रतिशत 91 और न्यूनतम 42 रहा। उत्तर-पूर्व दिशा से 4.7 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं, जिससे हल्की ठंडक बनी रही।

तीन दिन रहेगा साफ आसमान

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने बताया कि अगले तीन दिनों तक आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप तेज निकलेगी। वहीं, रात के समय उत्तर-पश्चिमी दिशा से लगभग नौ किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इससे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का असर और गहराएगा।