    यूपी में चक्रवाती तूफान का मचेगा कहर! पूर्वांचल में बदलेगा मौसम, 29 से 31 अक्टूबर तक बारिश के आसार

    बंगाल की खाड़ी में बना गहन अवदाब मंगलवार को गंभीर चक्रवात में बदल सकता है। इसका असर पूर्वी और दक्षिणी यूपी में 29 से 31 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 08:53:53 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 08:53:53 AM (IST)
    उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार। (फाइल फोटो)

    1. बंगाल की खाड़ी में बन रहा गंभीर चक्रवात।
    2. 29 से 31 अक्टूबर तक पूर्वांचल में वर्षा।
    3. अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहन अवदाब के कारण आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह अवदाब मंगलवार 28 अक्टूबर तक प्रबल होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जो आंध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद कमजोर पड़ जाएगा। इसका असर दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है।

    पूर्वांचल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

    आईएमडी के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के प्रभाव से पूर्वांचल के कई जिलों में 29 से 31 अक्टूबर के बीच तड़ित झंझावात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी।


    तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा जारी

    इस मौसम प्रणाली के असर से आने वाले 4–5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। उसमें हल्की वृद्धि संभव है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाओं के कारण इन दिनों उमस भरी गर्मी बनी हुई है।

    वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों का तापमान

    बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाबतपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आर्द्रता का स्तर 76 से 81 प्रतिशत के बीच बना हुआ है।

