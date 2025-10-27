यूपी में चक्रवाती तूफान का मचेगा कहर! पूर्वांचल में बदलेगा मौसम, 29 से 31 अक्टूबर तक बारिश के आसार

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहन अवदाब के कारण आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह अवदाब मंगलवार 28 अक्टूबर तक प्रबल होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जो आंध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद कमजोर पड़ जाएगा। इसका असर दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आंशिक रूप से दिखाई दे सकता है।

पूर्वांचल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना आईएमडी के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रणाली के प्रभाव से पूर्वांचल के कई जिलों में 29 से 31 अक्टूबर के बीच तड़ित झंझावात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी।