जानें कौन है मौलाना तौकीर रजा? जिसके आह्वान पर सड़कों पर आए हजारों पत्थरबाज

एजेंसी, बरेली। Maulana Tauqeer Raza News: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद हुआ बवाल एक बार फिर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को सुर्खियों में ले आया है। कानपुर में 'I Love Muhammad' बैनर विवाद से उपजा यह मामला बरेली तक पहुंचा, जहां नमाज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई।
पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और शनिवार (27 सितंबर) को मौलाना तौकीर रजा समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, तौकीर रजा ने हिंसा के आरोपों को खारिज किया। उन्हें कार्यक्रम से पहले ही नजरबंद कर दिया गया था।
मौलाना तौकीर रजा खान, आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी का प्रपौत्र है। उत्तर प्रदेश के बरेलवी सुन्नी मुस्लिम समाज में एक प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उसका ताल्लुक देश के सबसे प्रतिष्ठित सूफी घराने से है। उसका भाई मौलाना सुबहान रजा खान दरगाह आला हजरत का चेयरमैन है। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) की स्थापना की।
तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहे हैं। 2007 में उन्होंने लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया। 2010 में बरेली दंगों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने उन्हें दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक, ज्ञानवापी मस्जिद और हल्द्वानी हिंसा पर उनके बयानों ने भी सियासी हलचल मचाई।
धार्मिक स्तर पर तौकीर रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) की स्थापना की और बरेलवी समाज को संगठित करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि मुसलमानों को मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए। हालांकि देवबंदी उलेमा से उनकी नजदीकी पर बरेलवी धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति भी जताई।