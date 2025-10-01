जानें कौन है मौलाना तौकीर रजा? जिसके आह्वान पर सड़कों पर आए हजारों पत्थरबाज

एजेंसी, बरेली। Maulana Tauqeer Raza News: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद हुआ बवाल एक बार फिर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को सुर्खियों में ले आया है। कानपुर में 'I Love Muhammad' बैनर विवाद से उपजा यह मामला बरेली तक पहुंचा, जहां नमाज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई।

पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और शनिवार (27 सितंबर) को मौलाना तौकीर रजा समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, तौकीर रजा ने हिंसा के आरोपों को खारिज किया। उन्हें कार्यक्रम से पहले ही नजरबंद कर दिया गया था।

कौन हैं मौलाना तौकीर रजा? मौलाना तौकीर रजा खान, आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी का प्रपौत्र है। उत्तर प्रदेश के बरेलवी सुन्नी मुस्लिम समाज में एक प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उसका ताल्लुक देश के सबसे प्रतिष्ठित सूफी घराने से है। उसका भाई मौलाना सुबहान रजा खान दरगाह आला हजरत का चेयरमैन है। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) की स्थापना की। राजनीतिक सफर और उतार-चढ़ाव तौकीर रजा का राजनीतिक सफर विवादों और गठबंधनों से भरा रहा है। उनकी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में शुरुआत की और कांग्रेस, सपा और बसपा को समय-समय पर समर्थन दिया।

2009 लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन से कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा नेता संतोष गंगवार को हराया। 2012 विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कई बाद में अन्य दलों में शामिल हो गए।

2013 में सपा सरकार ने उन्हें यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन 2014 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विवादित बयान देने पर हो चुकी है गिरफ्तारी तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहे हैं। 2007 में उन्होंने लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया। 2010 में बरेली दंगों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने उन्हें दंगे का मास्टरमाइंड करार दिया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक, ज्ञानवापी मस्जिद और हल्द्वानी हिंसा पर उनके बयानों ने भी सियासी हलचल मचाई।