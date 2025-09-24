मेरी खबरें
    उत्तर प्रदेश में पहली बार Voter ID Card बनाने के लिए Online कर सकते हैं आवेदन, जानिए किन क्षेत्रों में होगा चुनाव

    उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 11 सीटों पर अगले साल दिसंबर के बाद चुनाव होंगे। उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से इन क्षेत्रों के मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। इन क्षेत्रों में नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 6 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। राज्य में पहली बार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 09:24:49 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 09:56:14 AM (IST)
    उत्तर प्रदेश में वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। उत्तर प्रदेश में अगले साल दिसंबर में विधान परिषद 11 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जिसमें परिषद की पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं। इन चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी।

    लखनऊ स्थित योजना भवन में मंगलवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावली, रोल प्रेक्षक व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में मंडलायुक्तों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

    इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि अगले साल 6 दिसंबर को विधान परिषद की 11 सीटें रिक्त हो रही हैं। जिसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटें- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटें हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद तथा गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

    6 नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों से पहले मतदाता सूची (Voter List) का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर को नोटिस जारी किया जाएगा। 15 और 25 अक्टूबर को सार्वजनिक नोटिस का पुनः प्रकाशन होगा। इन चुनाव क्षेत्रों में मतदाता बनने के लिए पात्र नागरिक 6 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन इस बार ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकेगा।

    चुनाव घोषणा से पहले तक कर सकते हैं आवेदन

    फार्म 18 से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए और फार्म 19 से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता बनने के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच लोग दावे व आपत्तियां कर सकेंगे। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी चुनाव की घोषणा से पहले तक लोग मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

