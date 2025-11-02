कुत्ते परेशान कर रहे थे तो सोने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा युवक, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने उतारा नीचे

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एशबाग इलाके मे रविवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, जहां एक युवक सोने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। पुलिस ने युवक को समझा-बुझाकर नीचे उतारा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, युवक ओडिशा का बताया जा रहा है, जो शनिवार शाम ऐशवाग रेलवे स्टेशन पर उतरा और सोने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। सुबह आस-पास के लोगों ने टंकी पर एक युवक को सोता देख पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा।