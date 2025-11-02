मेरी खबरें
    कुत्ते परेशान कर रहे थे तो सोने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा युवक, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने उतारा नीचे

    लखनऊ के एशबाग इलाके में एक युवक सोने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। युवक ओडिशा का निवासी बताया जा रहा है, जो मानसिक रूप अस्वस्थ है।

    कुत्ते परेशान कर रहे थे तो सोने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा युवक, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने उतारा नीचे
    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एशबाग इलाके मे रविवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, जहां एक युवक सोने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था। पुलिस ने युवक को समझा-बुझाकर नीचे उतारा।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, युवक ओडिशा का बताया जा रहा है, जो शनिवार शाम ऐशवाग रेलवे स्टेशन पर उतरा और सोने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। सुबह आस-पास के लोगों ने टंकी पर एक युवक को सोता देख पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा।


    युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ

    बाजारखाला थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने बताया कि युवक ओडिशा का रहने वाला है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है। युवक अपने वारे में अधिक जानकारी नहीं दे पा रहा। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि युवक शनिवार रात ट्रेन से उतरा और टंकी पर जाकर सो गया।

    कुत्तों से परेशान होकर चढ़ा टंकी पर

    जानकारी के अनुसार, युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, वह नीचे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आस-पास कुछ कुत्ते मंडराने लगे। इससे परेशान होकर वह टंकी पर जाकर सो गया। पुलिस फिलहाल युवक के घर का पता और अन्य जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है।

    बड़ा हादसा टला

    बता दें कि पुलिस ने युवक को सतर्कता से नीचे उतार लिया है। इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और युवक को भी किसी तरह की चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पुलिस और आस-पास के लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया।

