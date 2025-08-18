UP के युवक की नीले ड्रम में मिली लाश, शव गलाने के लिए डाला नमक, हत्या के बाद गायब हुई पत्नी और बच्चे

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अब राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ बास की आदर्श कॉलोनी में रविवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक युवक का शव घर की छत पर रखे नीले ड्रम में बरामद हुआ। मृतक की पहचान UP के शाहजहांपुर जिले के नवादिया खांडेपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है।
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी और तीन बच्चे घटना के बाद से लापता हैं। पुलिस ने बताया कि शव पर नमक डाला गया था ताकि दुर्गंध न फैले। आशंका जताई जा रही है कि शनिवार रात को गला घोंटकर हत्या की गई और शव को छुपाने की कोशिश की गई।
जानकारी के अनुसार हंसराज करीब दो महीने पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किशनगढ़ बास में मकान मालिक राजेश शर्मा के घर छत पर बने कमरों में किराए पर रहने आया था। शनिवार शाम तक बच्चे मोहल्ले में खेलते नजर आए, लेकिन उसके बाद अचानक पत्नी और बच्चे गायब हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राजेंद्र निर्वाणा और थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। FSL टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल हत्या की वजह और आरोपी कौन हैं, यह साफ नहीं हो पाया है।
पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी और बच्चों का सुराग लगने के बाद ही इस वारदात की गुत्थी सुलझ सकेगी। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।