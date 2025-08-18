UP के युवक की नीले ड्रम में मिली लाश, शव गलाने के लिए डाला नमक, हत्या के बाद गायब हुई पत्नी और बच्चे

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अब राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ बास की आदर्श कॉलोनी में रविवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक युवक का शव घर की छत पर रखे नीले ड्रम में बरामद हुआ। मृतक की पहचान UP के शाहजहांपुर जिले के नवादिया खांडेपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है।

पत्नी और तीन बच्चे लापता मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी और तीन बच्चे घटना के बाद से लापता हैं। पुलिस ने बताया कि शव पर नमक डाला गया था ताकि दुर्गंध न फैले। आशंका जताई जा रही है कि शनिवार रात को गला घोंटकर हत्या की गई और शव को छुपाने की कोशिश की गई।