UP में दर्दनाक हादसा: माता-पिता के बीच सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, मासूम की हालत देख मां बेहोश

डिजिटल डेस्क: अमरोहा के एक गांव से रविवार रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने हर किसी का दिल दहलाकर रख दिया। गजरौला क्षेत्र के रहने वाले एक किसान परिवार में 23 दिन पहले बेटे का जन्म हुआ था। रोज की तरह रविवार रात दंपति अपने शिशु के साथ सो रहे थे। बच्चा पति-पत्नी के बीच लेटाया गया था।

रात के किसी समय मासूम नवजात माता-पिता के बीच दब गया, जिससे उसका दम घुट गया। लगभग 11 बजे मां की नींद खुली तो उसने देखा कि बच्चा बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहा है। घबराई हुई मां ने तुरंत पास में सो रहे अपने पति को उठाया। दोनों ने बच्चे को हिलाकर देखा, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं मिली।