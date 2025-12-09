मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में दर्दनाक हादसा: माता-पिता के बीच सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, मासूम की हालत देख मां बेहोश

    अमरोहा के एक गांव में रविवार रात हुई एक भीषण और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया। गजरौला निवासी एक दंपति के बीच सो रहा उनका 23 दिन का नवजात अचानक रात में दब गया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। हड़बड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 02:23:04 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 02:24:48 PM (IST)
    UP में दर्दनाक हादसा: माता-पिता के बीच सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, मासूम की हालत देख मां बेहोश
    अमरोहा में दंपति के बीच सो रहे 23 दिन के नवजात की दम घुटने से मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
    2. हृदयविदारक घटना से परिवार में कोहराम मचा
    3. स्वजनों ने मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की

    डिजिटल डेस्क: अमरोहा के एक गांव से रविवार रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने हर किसी का दिल दहलाकर रख दिया। गजरौला क्षेत्र के रहने वाले एक किसान परिवार में 23 दिन पहले बेटे का जन्म हुआ था। रोज की तरह रविवार रात दंपति अपने शिशु के साथ सो रहे थे। बच्चा पति-पत्नी के बीच लेटाया गया था।

    रात के किसी समय मासूम नवजात माता-पिता के बीच दब गया, जिससे उसका दम घुट गया। लगभग 11 बजे मां की नींद खुली तो उसने देखा कि बच्चा बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहा है। घबराई हुई मां ने तुरंत पास में सो रहे अपने पति को उठाया। दोनों ने बच्चे को हिलाकर देखा, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं मिली।


    डरे-सहमे माता-पिता तुरंत बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां चिकित्साधीक्षक डॉ. योगेंद्र सिंह ने जांच के बाद शिशु को मृत घोषित कर दिया। इस विनाशकारी घटना की खबर सुनते ही मां बेहोश हो गई और पिता भी सदमे में आ गए। परिवार के अन्य लोग दंपति को सांत्वना देकर घर ले गए। स्वजनों ने घटना संबंधी कोई जानकारी बाहर साझा नहीं की।

    यह भी पढ़ें- आपके सपने में छिपी है सौभाग्य की कुंजी! जानें ऐसे शुभ संकेत जो बताते हैं, बदलने वाला है आपका भाग्य

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.