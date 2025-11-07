मेरी खबरें
    मेरठ में होटल में बुलाकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

    Meerut Girl Rape: मेरठ के गंगानगर की रहने वाली करीब 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसे होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी।

    मेरठ में होटल में बुलाकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
    मेरठ में होटल में बुलाकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क। मेरठ के गंगानगर की रहने वाली करीब 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसे होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि किशोरी ने अपने साथ हुई हरकत की अपने घरवालों को जानकारी घटना के छह दिन बाद दी। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी

    भावनपुर के राली चौहान गांव निवासी नितेश कुमार से किशोरी की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीत बात होते-होते छह महीने हो गए, जिसके बाद दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। 31 अक्टूबर को किशोरी का परिवार गढ़ गंगा मेले में गया था और घर पर लड़की का छोटा भाई ही था। इस मौके को देखकर नितेश ने 31 अक्टूबर की रात को ही किशोरी को झांसा देकर उसे गंगानगर स्थित स्टे होम होटल में बुलाया। नितेश ने इसके बाद कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।


    युवक ने दी जान से मारने की धमकी

    युवक यहीं नहीं रुका, उसने दुष्कर्म के बाद युवती को धमकी भी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। ऐसा कहकर युवक ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया। इसके बाद जब किशोरी के घरवाले गढ़ गंगा मेले से वापस लौटे तो उसने पूरी बात अपने घरवालों को बताई।

    मामले पर इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी नितेश की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले में होटल के मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है कि युवक के साथ नाबालिग को कमरे में प्रवेश कैसे दे दिया।

