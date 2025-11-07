मेरठ में होटल में बुलाकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

डिजिटल डेस्क। मेरठ के गंगानगर की रहने वाली करीब 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसे होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि किशोरी ने अपने साथ हुई हरकत की अपने घरवालों को जानकारी घटना के छह दिन बाद दी। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी भावनपुर के राली चौहान गांव निवासी नितेश कुमार से किशोरी की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीत बात होते-होते छह महीने हो गए, जिसके बाद दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। 31 अक्टूबर को किशोरी का परिवार गढ़ गंगा मेले में गया था और घर पर लड़की का छोटा भाई ही था। इस मौके को देखकर नितेश ने 31 अक्टूबर की रात को ही किशोरी को झांसा देकर उसे गंगानगर स्थित स्टे होम होटल में बुलाया। नितेश ने इसके बाद कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।