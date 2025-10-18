'ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर करा देगा', आगरा में पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी, कारोबारी के चालक को पीटा

आगरा, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां एक बिजनेसमैन के चालक को पुलिसकर्मियों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जहां सिपाही चालक के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। यही नहीं, चालक ने चौकी प्रभारी पर भी थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में सिपाही पर कार्रवाई की तैयारी है, वहीं चौकी प्रभारी को बचाने की कोशिश की जा रही है।
बता दें कि दयालबाग के रहने वाले ब्रजेश तिवारी कुंदन सोप के मालिक हैं। बीते मंगलवार को उनका चालक राजन कार लेकर खंदारी से दयालबाग जा रहा था। इस दौरान खंदारी पुलिस चौकी के प्रभारी सुमित मलिक बापू नगर के पास बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने कार रोक ली और काली फिल्म चढ़े होने पर कार्रवाई की बात कही। इस पर चालक ने अपने मालिक को कॉल कर दी और वह गाड़ी से नहीं निकला।
आरोप है कि इसी बात को लेकर चौकी प्रभारी ने चालक को पीट दिया। इसके बाद बिजनेसमैन ब्रजेश तिवारी ने इसकी शिकायत इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा से की, जहां इंस्पेक्टर ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद चालक राजन गुरुवार को अपने मालिक की दूसरी गाड़ी लेकर दयालबाग की ओर जा रहा था। चौकी प्रभारी ने फिर उसी स्थान पर चेकिंग के लिए उसे रोक लिया।
इस पर चालक ने कहा कि साहब क्या हो गया। एक दिन पहले भी उसे रोका था और पीटा था। आरोप है कि चौकी प्रभारी इसी बात पर गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि बहुत शिकायत करता है। अब देखता हूं। इस पर चालक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। उसका आरोप है कि इससे गुस्सा होकर चौकी प्रभारी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारे और मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो डिलीट करा दी।
ब्रजेश तिवारी वहां पहुंचे तो उनसे चौकी प्रभारी ने कह दिया कि चालक उनसे अभद्रता कर रहा था। उन्होंने कार में लगे कैमरे की रिकार्डिंग देखी तो इसमें सिपाही गाड़ी में बैठकर मारपीट करता दिखा। इसके बाद पुलिसकर्मी मामले को रफा-दफा करने को कहने लगे। कारोबारी ने इंस्पेक्टर को कॉल की तो पुलिसकर्मी बोले कि क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर करा देगा। इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि चालक से मारपीट करने वाले सिपाही की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है।