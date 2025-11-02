मेरी खबरें
    UP Crime: 16 साल की नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म, दोस्तों को भेजी अश्लील वीडियो

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्ते की पवित्रता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को अपनी 16 वर्षीय नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म करने और उस घिनौनी हरकत की अश्लील वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। दोनों के परिवारों ने छह महीने पहले ही उनकी रजामंदी से रिश्ता तय किया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 04:49:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 04:49:01 PM (IST)
    UP Crime News: अमरोहा में 16 वर्षीय मंगेतर से हैवानियत (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क: अमरोहा जिले में नाबालिग मंगेतर के साथ दुष्कर्म और उस दरिंदगी का अश्लील वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ साझा करने का एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। इस घिनौने कृत्य के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले से संबंधित है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी एक मजदूर की 16 साल की बेटी को मुहल्ले के ही एक युवक ने लगभग सालभर पहले प्रेमजाल में फंसा लिया था। यह बात दोनों के परिवारों को करीब छह महीना पहले ज्ञात हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, दोनों परिवारों ने आपस में रजामंदी जताते हुए युवक और नाबालिग का रिश्ता तय कर दिया था।


    यह तय हुआ था कि जैसे ही नाबालिग लड़की बालिग होगी, दोनों की शादी कर दी जाएगी। हालांकि, रिश्ता तय होने के बाद आरोपित युवक ने अपनी मंगेतर को बार-बार मिलने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। पीड़िता के स्वजन ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान आरोपित युवक ने नाबालिग मंगेतर को एक होटल में बुलाया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, युवक ने उस दुष्कर्म का अश्लील वीडियो भी चुपके से बना लिया।

    हद तो तब हो गई जब इस विकृत मानसिकता वाले युवक ने उस अश्लील वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया। जब इस घिनौनी हरकत की भनक पीड़िता के स्वजन को लगी, तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से पूछताछ की। बेटी ने अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पिता को दी।

    बेटी के साथ हुई हैवानियत और विश्वासघात से आहत पिता ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर अपने आरोपी मंगेतर के विरुद्ध तहरीर (शिकायत) दी। शिकायत मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आया।

    प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ के बाद, आरोपित युवक को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों की आड़ में छिपी हैवानियत को उजागर किया है।

