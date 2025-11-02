UP Crime: 16 साल की नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म, दोस्तों को भेजी अश्लील वीडियो

डिजिटल डेस्क: अमरोहा जिले में नाबालिग मंगेतर के साथ दुष्कर्म और उस दरिंदगी का अश्लील वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ साझा करने का एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। इस घिनौने कृत्य के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले से संबंधित है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी एक मजदूर की 16 साल की बेटी को मुहल्ले के ही एक युवक ने लगभग सालभर पहले प्रेमजाल में फंसा लिया था। यह बात दोनों के परिवारों को करीब छह महीना पहले ज्ञात हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, दोनों परिवारों ने आपस में रजामंदी जताते हुए युवक और नाबालिग का रिश्ता तय कर दिया था।

यह तय हुआ था कि जैसे ही नाबालिग लड़की बालिग होगी, दोनों की शादी कर दी जाएगी। हालांकि, रिश्ता तय होने के बाद आरोपित युवक ने अपनी मंगेतर को बार-बार मिलने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। पीड़िता के स्वजन ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान आरोपित युवक ने नाबालिग मंगेतर को एक होटल में बुलाया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, युवक ने उस दुष्कर्म का अश्लील वीडियो भी चुपके से बना लिया। हद तो तब हो गई जब इस विकृत मानसिकता वाले युवक ने उस अश्लील वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया। जब इस घिनौनी हरकत की भनक पीड़िता के स्वजन को लगी, तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से पूछताछ की। बेटी ने अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पिता को दी।