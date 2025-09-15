जीजा-साली के इश्क का साला ने लिया अनोखा बदला... बहन को लेकर हुआ फरार

एजेंसी, नवाबगंज। कहते हैं कि प्यार और परेशानी कब दस्तक दे दें, कोई नहीं जानता। नवाबगंज इलाके में ऐसा ही अजीब मामला सामने आया, जिसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। यहां एक युवक अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ भाग निकला, और ठीक अगले ही दिन उसका साला भी जीजा की बहन को लेकर फरार हो गया।

मामला देवरानिया थाना क्षेत्र के कमालूपुर गांव का है। छह साल पहले गांव के एक युवक की शादी नवाबगंज की युवती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन युवक का दिल पत्नी की सगी बहन पर आ गया। इसी बीच, युवक की बहन और उसके साले के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं।

जीजा की बहन को लेकर फरार हुआ साला

23 अगस्त को युवक ने अपनी साली को लेकर घर छोड़ दिया। घर वाले अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन युवक का साला, जीजा की बहन को लेकर गायब हो गया। इस घटनाक्रम से युवक की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले परिवार में आपत्ति जताई, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो सीधे थाने पहुंच गई।

दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामला खत्म किया

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक, उसके साले और दोनों युवतियों को बरामद कर लिया। हालांकि, थाने में आमना-सामना होने के बाद हालात बदल गए। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामले को खत्म करने का फैसला लिया और किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की। इस पूरे प्रकरण पर कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, इसलिए मामला यहीं समाप्त कर दिया गया।