मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जीजा-साली के इश्क का साला ने लिया अनोखा बदला... बहन को लेकर हुआ फरार

    UP News: पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक, उसके साले और दोनों युवतियों को बरामद कर लिया। हालांकि, थाने में आमना-सामना होने के बाद हालात बदल गए। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामले को खत्म करने का फैसला लिया और किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 09:09:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 09:09:28 PM (IST)
    जीजा-साली के इश्क का साला ने लिया अनोखा बदला... बहन को लेकर हुआ फरार
    साली संग भागा जीजा, फिर बहन को ले गया साला। (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

    HighLights

    1. नवाबगंज इलाके में ऐसा ही अजीब मामला सामने आया
    2. युवक अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ भाग निकला
    3. अगले ही दिन उसका साला भी जीजा की बहन को लेकर फरार

    एजेंसी, नवाबगंज। कहते हैं कि प्यार और परेशानी कब दस्तक दे दें, कोई नहीं जानता। नवाबगंज इलाके में ऐसा ही अजीब मामला सामने आया, जिसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। यहां एक युवक अपनी पत्नी को छोड़कर साली के साथ भाग निकला, और ठीक अगले ही दिन उसका साला भी जीजा की बहन को लेकर फरार हो गया।

    जीजा और साली के बीच बढ़ी नजदीकियां

    मामला देवरानिया थाना क्षेत्र के कमालूपुर गांव का है। छह साल पहले गांव के एक युवक की शादी नवाबगंज की युवती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन युवक का दिल पत्नी की सगी बहन पर आ गया। इसी बीच, युवक की बहन और उसके साले के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं।

    जीजा की बहन को लेकर फरार हुआ साला

    23 अगस्त को युवक ने अपनी साली को लेकर घर छोड़ दिया। घर वाले अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन युवक का साला, जीजा की बहन को लेकर गायब हो गया। इस घटनाक्रम से युवक की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले परिवार में आपत्ति जताई, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो सीधे थाने पहुंच गई।

    यह भी पढ़ें- यूपी में 40 हजार युवाओं मिलेगा रोजगार , आ रही 150 से अधिक कंपनियां, इस दिन मिलेगी सौगात

    दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामला खत्म किया

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक, उसके साले और दोनों युवतियों को बरामद कर लिया। हालांकि, थाने में आमना-सामना होने के बाद हालात बदल गए। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामले को खत्म करने का फैसला लिया और किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की। इस पूरे प्रकरण पर कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, इसलिए मामला यहीं समाप्त कर दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.