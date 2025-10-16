Bull Attack: बुजुर्ग को सांड़ ने उठाकर पटका, दर्दनाक मौत... बचाने आई महिला भी गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क मेरठ: उत्तर-प्रदेश के मेरठ जिले के परतापुर गांव में बुधवार सुबह एक दु:खद और भयावह घटना घटी जब चारा लेने खेत जा रहे 60 वर्षीय दलवीर पर एक सांड़ ने हमला कर दिया। घटना महरौली मार्ग के पास हुई, जहां दलवीर अपनी पत्नी राजेंद्री के साथ पशुओं के लिए चारा लेने निकले हुए थे। अचानक एक सांड़ ने दौड़ते हुए उन्हें टक्कर मार दी और उठाकर जमीन पर पटक दिया। मौके पर गिरने के बाद भी सांड़ लगातार दलवीर पर टूटता रहा, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई।

आसपास के खेतों में काम कर रहे शमशाद और उनकी पत्नी तस्लीम ने जब दलवीर को बचाने की कोशिश की, तब सांड़ ने तस्लीम को भी टक्कर मार दी और वह भी दूर जाकर गिरीं। चीख-पुकार सुनकर पास के अन्य लोग और खेतिहर मजदूर मौके पर दौड़े और बमुश्किल मिलकर सांड़ को भगाने में सफल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि सांड़ बहुत आक्रामक था और उसे भगाने में भारी मुश्किल आई।