    Bull Attack: बुजुर्ग को सांड़ ने उठाकर पटका, दर्दनाक मौत... बचाने आई महिला भी गंभीर रूप से घायल

    मेरठ के परतापुर में चारा लेने गए 60 वर्षीय दलवीर पर सांड़ ने हमला कर दिया; बचाने आई तस्लीम भी घायल हुई। दोनों को सुभारती अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान दलवीर की मृत्यु हो गई। परतापुर थाना ने शव मर्चरी भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 05:36:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 05:47:12 PM (IST)
    Bull Attack: बुजुर्ग को सांड़ ने उठाकर पटका, दर्दनाक मौत... बचाने आई महिला भी गंभीर रूप से घायल
    UP में साड़ों के आतंक से फिर दर्दनाक हादसा (Image Source AI)

    डिजिटल डेस्क मेरठ: उत्तर-प्रदेश के मेरठ जिले के परतापुर गांव में बुधवार सुबह एक दु:खद और भयावह घटना घटी जब चारा लेने खेत जा रहे 60 वर्षीय दलवीर पर एक सांड़ ने हमला कर दिया। घटना महरौली मार्ग के पास हुई, जहां दलवीर अपनी पत्नी राजेंद्री के साथ पशुओं के लिए चारा लेने निकले हुए थे। अचानक एक सांड़ ने दौड़ते हुए उन्हें टक्कर मार दी और उठाकर जमीन पर पटक दिया। मौके पर गिरने के बाद भी सांड़ लगातार दलवीर पर टूटता रहा, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई।

    आसपास के खेतों में काम कर रहे शमशाद और उनकी पत्नी तस्लीम ने जब दलवीर को बचाने की कोशिश की, तब सांड़ ने तस्लीम को भी टक्कर मार दी और वह भी दूर जाकर गिरीं। चीख-पुकार सुनकर पास के अन्य लोग और खेतिहर मजदूर मौके पर दौड़े और बमुश्किल मिलकर सांड़ को भगाने में सफल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि सांड़ बहुत आक्रामक था और उसे भगाने में भारी मुश्किल आई।


    घायल दलवीर और तस्लीम को तुरंत सुभारती अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान दलवीर की मृत्यु हो गई। तस्लीम का इलाज अस्पताल में जारी है और उनका हाल जानने पर चिकित्सकीय निगरानी में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर परतापुर थाना पुलिस भी सुभारती अस्पताल पहुंची और दोनों घायलों व घटना स्थलों के संबंध में पूछताछ की। पुलिस ने मृतक दलवीर के शव का पंचनामा भरकर मर्चरी भेज दिया है ताकि पोस्टमार्टम कर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।

    यह घटना उस समुदाय के लिए चिंताजनक है जहां हाल के दिनों में सांडों के हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों में साड़ों के आतंक से लोगों को चोटें आई हैं और कई बार फसलों को भी क्षति होती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांडों के कारण खेत-खलिहान और घरों में भय बना हुआ है और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। परतापुर थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सांड़ की टक्कर से दलवीर की मृत्यु हुई है और मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

    घटना ने गांव में शोक व खौफ फैला दिया है; परिजन और पड़ोसी मृतक के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि आवारा सांडों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों। पुलिस ने भी स्थानीय पशु पालकों को सचेत रहने और खतरनाक स्थिति में तत्काल सूचित करने की हिदायत दी है। प्रशासनिक और पशु नियंत्रण विभाग से भी मांग उठ रही है कि वे इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढें।

