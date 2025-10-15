मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bulldozer Action: भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ढहीं, सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम

    अमरोहा जिले के गंगेश्वरी गांव में प्रशासन ने भाजपा नेता के भाई द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। टीम ने निर्माणाधीन दुकानों का कुछ हिस्सा गिराया और बाकी हटाने के लिए दो दिन का समय दिया। वहीं भाजपा नेता ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 04:54:15 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 04:54:15 PM (IST)
    Bulldozer Action: भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ढहीं, सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम
    UP में बुलडोजर एक्शन: भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ढहीं

    HighLights

    1. भाजपा नेता के भाई की दुकानों पर बुलडोजर चला।
    2. प्रशासन ने दो दिन में कब्जा हटाने की मोहलत दी।
    3. बिना नोटिस कार्रवाई का BJP नेता ने लगाया आरोप।

    डिजिटल डेस्क: अमरोहा जनपद के गंगेश्वरी गांव में मंगलवार को प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल देव त्यागी के भाई अश्वनी त्यागी द्वारा सरकारी भूमि पर किए जा रहे निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब अश्वनी त्यागी अपने आवास के पास गंगेश्वरी से पथरा मार्ग पर दुकानों का निर्माण करा रहे थे।

    जानकारी के अनुसार, दोपहर बाद नायब तहसीलदार मनोज कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक ओमकार सिंह, लेखपाल जितेंद्र पाल और पुलकित कुमार की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे दुकानों के कुछ हिस्सों को गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि जमीन राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है।


    नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि दुकानों का निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई अनिवार्य थी। उन्होंने कहा कि शेष निर्माण स्वयं हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन शेष भाग भी ध्वस्त कर देगा।

    दूसरी ओर, भाजपा नेता विशाल देव त्यागी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा था, वह करीब पचास वर्षों से उनके परिवार के कब्जे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के अचानक बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वे उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे।

    इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कई ग्रामीणों ने बताया कि भूमि को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन इस बार प्रशासन ने सीधे कार्रवाई कर दी। पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई पूरी की गई, जिससे किसी भी तरह के विरोध को रोकने की कोशिश की गई।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में एक दिन के लिए थानेदार बनी 12वीं की छात्रा अनुष्का, बोलीं- जीवन का सबसे यादगार दिन रहा

    फिलहाल प्रशासन की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.