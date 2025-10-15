Bulldozer Action: भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ढहीं, सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क: अमरोहा जनपद के गंगेश्वरी गांव में मंगलवार को प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल देव त्यागी के भाई अश्वनी त्यागी द्वारा सरकारी भूमि पर किए जा रहे निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब अश्वनी त्यागी अपने आवास के पास गंगेश्वरी से पथरा मार्ग पर दुकानों का निर्माण करा रहे थे।

जानकारी के अनुसार, दोपहर बाद नायब तहसीलदार मनोज कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक ओमकार सिंह, लेखपाल जितेंद्र पाल और पुलकित कुमार की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे दुकानों के कुछ हिस्सों को गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि जमीन राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है।